Garai: "No voy a dimitir"

"El vestuarios y todos estamos con mala sensación y negativa. Perder siempre te deja ese saber pero sin opciones y con un arranque tan malo…si no tienes posibilidades de competir el partido es que no has estado a la altura para salir de una situación complicada. Irremediable no hay nada en la vida lo que no se puede es empezar un partido tan frío con todo lo que nos jugamos, puedes ir perdiendo pero de otra manera, en el primer gol entra fácil entre la defensa…remontar un dos a cero no es fácil para nadie. La grada no está contenta ni nadie, algún día me iré, claro, no sé cuándo pero sólo tengo en mi cabeza trabajar hasta el último día. En mis valores no está dejar a nadie tirado, no voy a dimitir, trabajará por sacar adelante esta plantilla. No temo a nada, sólo a morir, si el club toma la decisión vendrá otro compañero para sacar esto adelante, creo en mi trabajo y en mí día a día, lo que el club decida bien hecho está. Antes de empezar no ves a nadie bloqueado, luego sí están tensionados, se ha puesto cuesta arriba ante un buen equipo y metes el gol tarde, es normal que la plantilla que no está preparados mentalmente para estar situación, puede dar responsabilidad. Si me garantizan que con otro sistema gano…vale, pero nadie lo garantiza así que seré fiel a mis ideas. En descenso no vamos a acabar porque tenemos el golaveraje ganado al Lugo, con 43 no se salvará nadie, habrá que ganar dos partidos más, al final hay que ir partido a partido y día a día. Nunca he dudado ni dudaré de los jugadores, a quien más les duele perder es a ellos. Los entrenadores estamos para ayudar. En el descanso tienes que reactivarles sobre todo mentalmente, quitarles la losa del resultado, jugar con Higinio cerca de David, meter a Fran a la izquierda, pequeños matices tácticos pero sobre todo recuperarles mentalmente. Ahora parece que toda derrota te desciende, hay que saber gestionar el cambio mental, ver dónde estamos e ir a Albacete a ganar. Los jugadores reciben golpes en una racha negativa en un tramo importante de la temporada. Hay mucha gente detrás que no quiere que esto acabe mal".

Martí

"Nosotros sabemos cómo es la competición. En cualquier partido cualquier equipo te puede hacer dos goles, con un jugador menos hemos sufrido más pero hemos sabido hacerlo. Hemos hecho un buen trabajo presionando arriba. Estábamos en la pelea, de aquí al final lo que tenemos que hacer es ganar, dedicamos esta victoria al presidente, y los jugadores tenían ilusión. Han hecho un esfuerzo al jugar con un jugador menos muchos minutos. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos más, sabíamos que ellos hacen mucho a balón parado pero también reciben, sabemos manejar el balón y han demostrado profesionalidad, sólo hemos hecho nuestro trabajo, disfrutamos estos tres puntos y ya desde mañana a pensar en el Zaragoza. Ha salido como queremos que salga cada fin de semana, ganando, no nos queda otra, siendo un equipo valiente, arriesgando la victoria, hemos entrado bien a los partidos y demuestra la mentalidad ganadora. El plan era tener posesión si podíamos y atentos a las vigilancias, buscar lado contrario y ser verticales para poder finalizar jugada. Cuando se gana al final no duele nada. Ser árbitro es complicado, no suelo criticar, a veces te desesperas si entiendes que se puede haber equivocado pero después de 42 lo que te quitan por lo que te dan".