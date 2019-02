Garai quiere amargar el regreso de Jagoba

El entrenador del Numancia, Aritz López Garai, destacaba el buen momento del Osasuna en estas últimas jornadas aunque afronta con optimismo el encuentro con los navarros y ha apostado por hacer valer el factor campo, ya que su equipo ha demostrado un buen nivel en los dos últimos partidos. «Partido grande. Ellos están en un momento de forma muy bueno y nosotros como locales estamos haciendo bien las cosas», aseguraba el viernes en rueda de prensa el entrenador numantino.

López Garai ha señalado que el Numancia es también un buen equipo y ha hecho votos por demostrarlo frente al Osasuna, «un equipo que es muy vertical y las transiciones las hacen muy bien».

En este sentido ha asegurado que, a un solo partido, no hay tanta diferencia como marca la clasificación entre los dos equipos. «Espero un partido con alternativas en el que cada uno va a intentar imponer su forma de jugar».

Lopez Garai confirmaba que el planteamiento de su equipo no cambiará , aunque habrá que tener en cuenta la verticalidad del Osasuna y su capacidad para asociarse cuando tiene el balón en su poder. «Si no estamos en nuestro mejor nivel, sufriremos, porque el Osasuna es un equipo bastante completo».

El entrenador ha asegurado que tienen que llenarse de optimismo, para hacerse fuertes en casa; y ha defendido que «antes de jugar, no hemos perdido, pero nos enfrentamos a un gran equipo».

Además recordaba que el entrenador osasunista, Jagoba Arrasate, es un querido en Soria porque ha hecho «buenas cosas» en sus tres temporadas al frente del Numancia «Ojalá no sintamos que estamos jugando fuera de casa y que nuestra afición demuestre que jugamos en Los Pajaritos».

Para este partido, López Garai no podrá contar con el lateral derecho Unai Medina, sancionado con un partido por el Comité de Competición, y el delantero David Rodríguez, cedido por el Atlético Osasuna con una cláusula que le impide jugar frente a su exequipo. Por otra, el Numancia recupera al pivote Escassi y casi seguro a Pape Diamanka.

Osasuna llega embalado a Los Pajaritos desde la segunda posición y el C.D. Numancia tendrá un verdadero hueso para sacar hacia adelante los tres puntos. Aritz López Garai destacaba el nivel y el potencial de los navarros en su comparecencia de prensa, aunque confía en que los suyos ofrezcan su mejor versión para que el triunfo se quede en Soria y así sumar la tercera victoria seguida en el campo de Los Pajaritos tras las logradas ante Córdoba y Lugo.