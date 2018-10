Garai quiere jugar con doce

«El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan once contra once, y siempre gana Alemania». Esta frase la acuñó Gary Lineker y la quiere cambiar Aritz López Garai jugando mañana el derbi del Moncayo ante el Real Zaragoza con doce. No es que el entrenador numantino se haya vuelto loco, lo que quiere, haciendo hincapié en su rueda de prensa de ayer, es que la afición numantina arrope al equipo y que sea un factor diferencial para que la balanza se incline a favor de los locales. El míster pedía que «Los Pajaritos sea una caldera» para que los tres puntos se queden en Soria y así enlazar dos victorias consecutivas para seguir escalando puestos en la clasificación.

López Garai sabe que la misión de superar a los aragoneses no será nada sencilla y en su comparecencia ante los medios valoraba las individualidades del rival, aunque lo que más destacaba de los maños era el bloque.

Todos los derbis están rodeados de ambientes especiales y el de mañana en Los Pajaritos no será menos. El Zaragoza estará arropado por sus seguidores pero el Numancia tendrá que hacer valer su condición de local. «El sábado queremos que Los Pajaritos sea una caldera y que se note que jugamos en casa». Una declaración de intenciones de lo que espera el técnico vasco desde la grada del municipal soriano. López Garai tiene muy claro que «necesitamos que nuestra gente nos anime, nos ayude, nos empuje, sobre todo en los momentos malos del partido, que los habrá».

El preparador de Basauri se refería a las connotaciones que siempre tienen los enfrentamientos ante el Zaragoza e indicaba que «son partidos especiales y preciosos para los jugadores y para los aficionados». Garai recordaba que este derbi del Moncayo todavía tendrá un punto más de interés «después de lo que hubo la temporada pasada». Y lo que hubo fue un espectacular play off de ascenso del que salió vencedor y el Numancia gracias a un gol de Diamanka en las postrimerías del choque de La Romareda que dejaba al Zaragoza sin capacidad de reacción.

El vizcaíno respeta al rival pero no le pierde la cara al partido al asegurar que «vamos a competir de tú a tú con el objetivo de enlazar la segunda victoria seguida». Y es que la inyección de moral sería importante si los rojillos son capaces de sumar seis puntos de una tacada, que serían ocho con el empate cosechado ante Osasuna en el campo de El Sadar. «La victorias te suben el ánimo», apuntaba el míster.

Garai también analizaba las características del Zaragoza, un equipo que juega en rombo en el centro del campo y que en ataque utiliza dos puntas. «Es un adversario que tiene un gran potencial del centro del campo hacia arriba, con futbolistas de un gran nivel. Pero del Zaragoza lo que destaco es su conjunto y que juega bien al fútbol». El entrenador numantino recordaba la maña racha maña, que no conoce la victoria desde la jornada cuatro cuando goleaba al Oviedo en el Tartiere. Desde entonces dos derrotas y dos empates que hacen que los aragoneses lleguen a Soria con la necesidad de revertir su trayectoria negativa.

El vasco echaba la mirada atrás y valoraba la importancia de la estrategia ofensiva para su equipo. «Nos está dando puntos», comentaba López Garai en relación a este tipo de acciones de las que ha sacado partido el Numancia en los últimos encuentros. Sin ir más lejos, el Numancia sumaba ante el Extremadura el triunfo gracias a una jugada a balón parado que suponía el que a la postre sería el definitivo 1-0. Fran Villalba botaba una falta lateral y Escassi les ganaba la espalda a los defensores para marcar en el segundo palo.

En el lado opuesto está el acierto de los numantinos desde el punto de penalti al haber fallado los dos últimos lanzamientos por medio de Higinio y Unai Medina. «Casi mejor que no nos piten penaltis», señalaba entre risas el míster. López Garai espera que se mejore este porcentaje del cincuenta por ciento de acierto en las siguientes jornadas.

Cambios en el once

Aritz López Garai aseguraba en rueda de prensa que no es de esos entrenadores que dan continuidad al once inicial después de una victoria y en su comparecencia ante los medios de comunicación dejaba entrever que habrá variaciones en la alineación en relación al equipo que actuó de inicio el pasado fin de semana ante el Extremadura. «No soy de los entrenadores que repite once si gana. Puede haber cambios y voy a sacar el once más competitivo posible para ganar el partido». «El fin de semana es el examen, pero durante la semana hay que hacer méritos para hacer ese examen». Estas fueron las frases del míster cuando se le preguntó sobre la supuesta continuidad en el once. En el centro de la defensa y en las bandas de ataque podrían ser las demarcaciones en las que podrían llegar la novedades. Por otro lado, López Garai también repasaba la situación física de la plantilla y sólo confirmaba la baja segura de Dani Nieto, aunque otros efectivos como Guillermo, Carlos Gutiérrez y Ripa los catalogaba como dudas. El que sí estará en el once de partida será Diamanka del que el técnico señalaba que «está bien», después de retirarse ante el Extremadura con dolencias en los isquios.