Garai reta a Osasuna

Osasuna llega embalado a Los Pajaritos desde la segunda posición y el C.D. Numancia tendrá un verdadero hueso para sacar hacia adelante los tres puntos. Aritz López Garai destacaba el nivel y el potencial de los navarros en su comparecencia de prensa, aunque confía en que los suyos ofrezcan su mejor versión para que el triunfo se quede en Soria. El entrenador rojillo quiere pasar página de la derrota de Almería, un traspié del que entonó el ‘mea culpa’, para superar al que considera «el mejor equipo de la Liga en estos momentos».

Sobre el revés de la pasada jornada en Los Juegos de Mediterráneo, el míster afirmó que «fue culpa mía porque el mensaje que les transmití durante la semana no les llegó a los jugadores. El equipo salió relajado, blando y poco contundente. Fue un borrón personal y Juan Carlos nos salvó de un resultado bastante peor».

Pero el presente es el duelo ante un Osasuna que encadena cuatro victorias seguidas y que va a más después de un inicio de temporada titubeante. «Es un partido grande», apuntaba Garai, quien espera un partido «difícil y con alternativas. Será un partido bonito de jugar». El preparador rojillo elogiaba a un rival del que aseguraba «tiene un plantillón», aunque espera que el Numancia sepa jugar su cartas para ser el primero en doblegar al conjunto de Pamplona en la segunda vuelta del campeonato. «A un solo partido no hay tanta diferencia como marca la clasificación», indicaba el vasco. Garai recordaba que su equipo ha ganado los dos últimos encuentros como local y espera que ante Osasuna siga la racha. «Antes de jugar no hemos perdido. Será complicado y es cierto que tendremos que ofrecer nuestra mejor versión para ganarles».

El técnico numantino también destacaba el trabajo de Jagoba Arrasate al frente de Osasuna. «Los costó arrancar pero en estos momentos han encontrado una velocidad de crucero. Los jugadores creen plenamente en su entrenador y si Jagoba les dice que se tiran desde un balcón se tiran», comentaba. Los rojillos de Pamplona están en racha y ante la posibilidad de que lleguen confiados a Los Pajaritos, López Garai señalaba que «seguro que no piensan que va a ser un paseo. Nos va a visitar un equipo con mucho potencial y tendremos que demostrar que somos capaces de ganarles».

El técnico numantino diseñó el jueves un entrenamiento a puerta cerrada, situación que no es frecuente en su trabajo semanal. Pero el tener a Arrasate en el otro banquillo y el conocimiento que tiene de su ex equipo hacían cambiar los planes de Garai de cara al domingo. No quiere desvelar sus cartas y podría tener en mente alguna sorpresa para su colega de Berriatua. Lo que está claro es que los sorianos no podrán contar con dos jugadores que la pasada jornada fueron titulares en Almería como son Unai Medina y David Rodríguez. El primero tendrá que cumplir un partido de sanción y el segundo, cedido por Osasuna, tiene una cláusula de unos 100.000 euros para poder jugar este partido. Las buenas noticias llegan con Escassi y con Diamanka ya que ambos jugarán desde el inicio tras sanción y lesión, respectivamente. La duda sigue siendo Alain Oyarzun, que con una torcedura de tobillo podría perderse el encuentro.

Garai no dio pistas sobre el posible once inicial, aunque sí que indicaba que el planteamiento será el mismo por el que viene apostando a lo largo del curso. El míster avisaba que tienen que tener especial cuidado con el juego vertical y con las transiciones de Osasuna. Guillermo se perfila como el sustituto de David Rodríguez en la punta del ataque, mientras que Makel o Nacho optarán a la posición que queda libre en el lateral derecho.

Será un enfrentamiento, que ha sido declarado de Alto Riesgo, en el que más de mil aficionados navarros estarán en la grada del campo de Los Pajaritos. El ambiente está asegurado «y ello tiene que estimular a nuestros seguidores ante los de Osasuna», afirmaba Garai.