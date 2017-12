El gol, un bien muy repartido

El valor más importante en el fútbol, el gol, es un bien muy distribuido en el Numancia de la presente temporada. Hasta un total de once jugadores se reparten 27 de los 29 tantos logrados en las 20 jornadas disputadas hasta el parón navideño. Los otros dos goles que completan el total de los conseguidos, casi la treintena, se deben a la colaboración de dos jugadores rivales que marcaron en su propia puerta. El valor y su incidencia para el equipo son similares al resto, aunque su registro no redunda en los números particulares de los jugadores rojillos. No es de mayor importancia porque el beneficio es común y el equipo se ha beneficiado de ellos de igual manera que si los hubiera firmado cualquiera de los efectivos de la plantilla rojilla, que ha visto como casi la mitad de ella ha celebrado un tanto.

Hasta once de los 24 jugadores que habitualmente trabajan a las órdenes de Jagoba Arrasate han visto portería. De esta lista se puede restar a los tres porteros, cuya relación con el gol se encuentra en otra dirección, y Julio Álvarez, que todavía no ha debutado en la presente campaña debido a una lesión de larga duración. De esta forma, el porcentaje mejora con lo que supone para el equipo el no depender exclusivamente de la figura de un goleador exclusivo. Contar con un futbolista de estas características es vital para casi todos los equipos. Su cotización es superior a la de otros jugadores y la mayoría de los clubes los buscan para asegurarse lo más preciado del fútbol. Pero, a la vez, el saber que los efectivos de segunda línea o los defensas aportan gol es de gran relevancia para completar las temporadas en la que los goleadores viven muchas veces de sus rachas. La dependencia en exclusiva no es aconsejable. El Numancia ha encontrado cierto equilibrio entre ambos campos. Cuenta con especialistas en el gol, pero lo combina con los secundarios, un número destacado de efectivos que se asoman a la portería contraria con cierta asiduidad o alternancia.

Los más cercanos al gol, hasta el momento, son Manu del Moral y Guillermo, ambos con cinco. Los dos delanteros se han destapado en la última fase del campeonato tomando el relevo a Pere Milla, con cuatro, que arrancó la liga con un acierto y eficacia de la que se alimentó el Numancia para situarse entre los mejores desde los albores de la temporada. La lista de goleadores se estira con los futbolistas que han conseguido anotar en dos ocasiones, un total de cinco: Pablo Valcarce, Higinio, Dani Nieto, Nacho y Mateu. Todos ellos jugadores que se acercan al área contraria desde posiciones de la segunda línea del frente de ataque, los costados y la mediapunta. Sus incorporaciones ayudan a mejorar las acciones de los delanteros, pero también las de estrategia y el balón parado. Estos recursos son los que aprovechan también los jugadores de líneas más defensivas. Con un gol aparecen Escassi, Carlos Gutiérrez y Diamanka. Los dos primeros anotaron en jugadas a balón parado incorporándose desde el eje de la defensa, mientras que el africano marcó en una de sus llegadas al área rival, ante el Rayo, después de una arrancada desde el centro del campo. Los números mejoran y se amplía la nómina de anotadores con los partidos de la Copa. Elgezabal se une a los goleadores con su aportación en el empate en Málaga. Mateu, en Oviedo, Higinio, en Gijón, y Escassi y Nacho, frente al Málaga, completan los registros anotadores, además de las aportaciones de Gaffoor y Manu Barreiro, que marcaron en propia puerta.