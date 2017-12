Salir y besar el santo. Así se puede definir la actuación de Dani Nieto en el partido del pasado sábado ante Osasuna en el que fue el gran protagonista al anotar el gol que le daba el empate a dos al C.D. Numancia en un escenario tan exigente y complicado como es El Sadar. Fue un gol para listos al sorprender a compañeros y rivales con un golpeo por debajo de la barrera que superaba al portero Sergio Herrera. Un gol para pillos que es el primero de esta suerte que marca Dani Nieto a lo largo de su trayectoria, y espera que no sea el último.

«Cuando jugaba en el Girona ya le marqué uno muy parecido al del otro día a Las Palmas», comentaba el jugador numantino a la finalización del entrenamientos de ayer en el anexo de Los Pajaritos. El extremo balear confía que el anotado ante Osasuna no sea el último. «Ojalá este jueves ante el Sevilla Atlético pudiera marcar otro así o parecido», indicaba.

Sería el tercer tanto de Dani en una temporada en la que, además del gol de El Sadar, también veía puerta en la goleada por 5-1 ante el Albacete en Los Pajaritos en las primeros jornadas de Liga.

El futbolista relataba cómo maduró el lanzamiento de falta que a la postre le daba al Numancia el empate en Pamplona. «Me hicieron la falta a mí y el balón me lo pidieron un par de compañeros. La decisión de lanzar por abajo de la barrera la tomé en el momento. La barrera estaba muy cerca y pensé que era la mejor forma de sorprender al portero», señalaba el efectivo rojillo. Dani reconocía que «es un sistema de lanzamiento que no se espera. He visto a Ronaldinho hacerlo alguna vez, lo intenté y salió bien».

Sobre la importancia del empate en el feudo de un rival como Osasuna, el balear aseguraba que «el punto es buenísimo porque el rival había cedido muy poco como local. Personalmente muy contento y colectivamente también porque seguimos sumando en la clasificación». Dani Nieto quiere más y ya piensa en conseguir la victoria ante el Sevilla Atlético este jueves en Los Pajaritos. «Ahora hay que ganarle al filial sevillista para irnos de vacaciones de Navidad con un buen sabor de boca y con 35 puntos en la tabla».

La teoría dice que el Numancia debe dar buena cuenta de los andaluces, aunque en la plantilla rojilla no quieren la más mínima confianza. «No hay que fiarse de nadie porque ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó ante el Nástic de Tarragona», advertía. Además añadía que «los filiales juegan bien al fútbol y pueden complicar las cosas en cualquier momento». El Sevilla Atlético es penúltimo con sólo trece puntos y el pasado fin de semana perdía 0-1 contra un Oviedo que jugó en inferioridad durante muchos minutos.

En relación con los objetivos del conjunto rojillo, en la plantilla empiezan a ver la opción de luchar por cotas más altas que la permanencia. «Si seguimos sumando lo de casa y fuera seguimos pescando vamos a estar arriba en la tabla, luchando por cosas importantes como por ejemplo es el play off. La salvación no está conseguida pero sí encarrilada», finalizaba Dani.