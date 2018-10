El gol marca la pauta

El desenlace del partido de Pamplona con un empate sin goles evidencia el actual estado por el que atraviesa el Numancia: un equipo al que el gol o su ausencia le marca la pauta. Frente a Osasuna, el grupo de López Garai mantuvo la portería a cero por segunda vez en la temporada y frena una trayectoria con un número elevado de goles en contra, diez en siete encuentros disputados, a más de uno por jornada. Por el contrario, el dato menos celebrado del empate cosechado en El Sadar es el de no ver portería, pese a contar con una ocasión inmejorable, un penalti a favor, y varias acciones meridianas para batir al conjunto navarro no acertó a mejorar su registro a favor de ocho tantos en esas siete citas ya celebradas, poco más de un gol por partido también como estadística. Esa falta de acierto condiciona al conjunto rojillo que con siete puntos ocupa una posición más cercana a la zona baja que a la de los puestos tranquilos o los de privilegio, además de consolidar el proyecto del nuevo cuerpo técnico. Todo pasa por ver portería para acceder a las victorias, tan necesarias para recuperar la tranquilidad y afianzar la trayectoria antes de verse inmerso en la lucha por no mirar constantemente a la parte baja de la clasificación.

En el comienzo de la temporada la consecución del gol no se convirtió en un problema. Todo lo contrario. En las cinco primeras semanas del campeonato, el Numancia mostró de manera puntual su acierto en la portería contraria. Si bien es cierto, de más a menos. En algún caso, como en Córdoba o en Lugo, de manera fluida. En ambas ocasiones, los cinco goles anotados solo sirvieron para sumar un punto. Una paradoja derivada por la facilidad ofrecida para generar ocasiones a las filas rivales que no desaprovecharon la oportunidad de batir a Juan Carlos media docena de veces. Una sangría por la que se escapaban las opciones de sumar más puntos y mejorar el número de victorias cosechadas, solo una ante el Elche en la cuarta jornada. En ese partido, el equipo soriano dejó por primera vez su portería a cero lo que le valió para ganar y estrenarse en el capítulo de victorias. Un gol que valió tres puntos. Los otros dos tantos anotados, frente al Cádiz y el Sporting, también se han traducido en un punto, respectivamente, al finalizar los choques en empate, segunda y quinta jornada. Ahí se ha frenado, de momento, la capacidad anotadora de los jugadores numantinos. En las dos últimas semanas no han visto puerta y desde el tanto de Fran Villalba en Gijón han transcurrido 228 minutos en los que no han anotado.

Uno de los momentos más preocupantes se vivió en el partido frente al Almería donde se consumó la segunda derrota de la campaña. El Numancia recibió dos goles y no pudo neutralizar la ventaja de su rival ni tampoco adelantarse en el marcador antes de recibir el primer gol justo antes de enfilar el túnel de vestuarios para el tiempo de descanso. En el partido ante Osasuna, las sensaciones ofrecidas dejaron otro poso. El resultado final es parecido ya que el gol se resiste, pero las ocasiones creadas variadas, incluso con un penalti a favor, permiten cierto optimismo para acercarse a la segunda victoria. El gol llegará. Siempre llega. Lo importante es dar continuidad a las ocasiones generadas y, a la vez, a mantener la consistencia defensiva. Por ahí se puede reducir la distancia para llegar a la victoria, tan necesaria como obligada para desterrar problemas innecesarios y comprometidos en este primer cuarto de la competición.

Diamanka, duda

Pape Diamanka viajó ayer a Zaragoza para someterse a unas pruebas para conocer el alcance de unas molestias musculares que arrastra en las últimas jornadas. La resonancia magnética muestra un pequeño edema en el bíceps femoral, según confirmó el responsable del servicio médico del equipo, Ignacio Arche, que le presenta como duda para el enfrentamiento del próximo sábado ante el Extremadura. Pendientes de la evolución de esta dolencia, los próximos días confirmarán si puede participar en el siguiente compromiso. Igual que otros compañeros. En la sesión de ayer, ni Mateu ni Grego ni Guillermo se ejercitaron con el resto de sus compañeros. Si saltaron al césped Ripa y Oyarzun. El capitán se ejercitó con normalidad, mientras que el guipuzcoano compareció por primera vez después de su recuperación. Todos estos jugadores se encuentran en una situación similar sobre su evolución de cara a la cita del sábado. El entrenamiento de mañana despejará muchas de esas dudas, antes tienen una nueva cita para preparar el choque hoy a las 10.30 horas.