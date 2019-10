El gol, una suerte algo esquiva en el Numancia

A vueltas con el gol. Todo gira sobre la suerte máxima del fútbol y por ese lado el Numancia no termina de tomar vuelo en el apartado de una mayor producción. En los doce primeros partidos de la campaña, el conjunto soriano acredita un tanto por partido. Un registro que le ha permitido alcanzar los 15 puntos para ubicarse en la zona media de la tabla clasificatoria, en el decimotercer puesto, pero que le sitúa entre los menos anotadores con 14 equipos por encima de esa cifra. Solo cinco conjuntos acreditan menos tantos y otros dos le igualan.



El rendimiento de la docena de goles es destacado puesto que únicamente dos no le han servido para sumar, al menos, un punto. Exceptuando ese partido en Tenerife, siempre que el Numancia ha marcado un gol le ha rentado para conseguir puntuar. Hasta tres debió marcar en Riazor para cerrar un empate y dos anotó ante el Mirandés para certificar la primera victoria de la temporada. Los otros dos partidos ganados los completó con un marcador mínimo y a la vez suficiente al dejar su portería a cero. Por esta razón se entiende también que la escasez de gol no le haya penalizado en mayor medida. En cinco ocasiones, tres con victoria y dos con empate, no ha recibido ningún gol, una premisa básica para afrontar sus enfrentamientos. Esa dificultad para marcar más goles quedó reflejada en tres de sus citas en las que no vio portería, dos con empate (Extremadura y Racing) y otra con una derrota por la mínima ante el Zaragoza. Dos puntos de nueve.



Desde el equipo y el responsable técnico no se observa, de momento, como un problema. El entrenador señaló hace poco que no estaba preocupado con la aportación de la gente de ataque. Sí afirmó que los jugadores de segunda línea debían contribuir con más goles, pero en punta cuenta con la confianza de los delanteros, cada uno con sus características particulares. «Los números dicen que igual no metemos muchos goles, pero no estoy descontento con la gente de arriba», comentó.



El último gol del Numancia lo anotó Higinio Marín en El Toralín. Otro tanto para sumar un punto. El delantero no marcaba desde la tercera jornada y había cedido el puesto de máximo artillero a Alberto Escassi, que registraba tres desde su posición en la defensa y el centro del campo. Los jugadores de segunda línea, tanto desde la zaga como del centro del campo, habían adelantado en la faceta goleadora a los delanteros. De los doce, nueve los han conseguido jugadores que ocupan posiciones más retrasadas, Escassi (tres), Curro (dos), Carlos Gutiérrez (dos), Dani Castellano (uno) y Derik (uno), convirtiéndose la línea defensiva en la más prolífica.



Para Higinio no existe falta de gol, no lo ve como un problema. «Al final, todos jugamos y todos podemos marcar goles. Es cierto que los delanteros vivimos para el gol», explicó el punta, que también destacó la faceta de ser uno de los conjuntos con menos tantos encajados. «También somos uno de los equipos con menos goles recibidos en la categoría. Creo que están solo por delante el Cádiz y el Huesca, ambos con nueve, y luego nos situamos nosotros con once. Esto es también trabajo de los delanteros en defensa. Los goles llegarán y no es un problema», confió. El porcentaje de un gol por partido motiva al delantero para insistir en la compensación entre los marcado y lo recibido. «Defendemos muy bien desde arriba con los delanteros, pasando por el centro del campo hacia la defensa. El gol nos ha servido para ganar y en algunos casos para empatar. Espero ampliar ese porcentaje para seguir ganando. Ahora, tenemos dos partidos en casa y espero sacarlos adelante. Primero, frente al Lugo para hacer bueno el empate de Ponferrada. Luego, ya llegará el Albacete, pero nos tenemos que centrar primero en sacar los tres puntos frente al Lugo», añadió.



El deseo de Higinio debe asentarse desde el gol. A partir de ahí, las posibilidades aumentan para progresar e intentar dar el salto de calidad, pero todo pasa por aumentar la producción anotadora o mantener el rendimiento a lo conseguido. Una mayor aportación de los delanteros, sin embargo, es necesaria para no depender exclusivamente de la segunda línea, básico para complementar la anotación del equipo, pero no el motor de empuje cuando varios de los puntas todavía no se han estrenado en el apartado que más les caracteriza y les define. El gol sigue abriendo debates y no deja indiferente a nadie. De ahí su necesidad.

Convenio

El CD Numancia y la Fundación Trilema han llegado a un acuerdo de colaboración por el cual la residencia que esta fundación tiene en Soria –Residencia Trilema Soria– se convierte en la residencia de la Academia Internacional del club numantino y también en el alojamiento de los futbolistas de la cantera que no residen en la capital soriana. Ambas entidades han firmado un convenio que tendrá vigencia hasta junio de 2022. El objetivo del Numancia con la creación de la Academia es la transmisión de los valores deportivos, sociales y culturales a alumnos y deportistas de diferentes áreas geográficas, para que jóvenes de otras nacionalidades puedan conocer la metodología de trabajo del club, sus valores, así como la forma de vida y las costumbres de la ciudad de Soria.

Entrenamiento

El próximo partido se disputará con el balón de invierno por lo que ayer se completó el primer entrenamiento con el esférico de color rojo. Llega el periodo invernal y desde LaLiga se ha autorizado a la utilización del balón para este tramo del campeonato. Los jugadores del Numancia lo estrenaron en una sesión en la que faltaron los lesionados Admonio Vicente y Héctor, además de Oyarzun y Derik. Hoy nueva sesión de entrenamiento en el campo de Los Pajaritos, 10.30 horas, para preparar la cita del sábado ante el Lugo.