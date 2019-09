Un golpe de efecto

Superado el primer apuro de la temporada por las dos derrotas consecutivas del arranque liguero, el Numancia conoce ya la victoria y su intención es darle carrete para asentarse con mayor tranquilidad en un campeonato que ha nacido tan ingobernable como siempre. Es lo habitual de la categoría. Por ahí sufre tradicionalmente el conjunto soriano que sale de su hábitat natural esta semana con lo que le supone en dificultad añadida para imponerse. Curiosamente, su última victoria en Liga la firmó en Almendralejo, ante el rival de esta tarde, durante el anterior ejercicio el pasado mes de febrero. La única de 21 salidas, lo que demuestra la complejidad que supone para el equipo soriano ganar lejos de Los Pajaritos. Es cierto que era otro Extremadura y otro Numancia, pero también es cierto que el de Luis Carrión ya cedió en su estreno como visitante en Tenerife. La de esta tarde es la primera oportunidad para acabar con más extensiones de las estadísticas desfavorables y con debates sobre las diferencias del equipo en casa o lejos de Soria. Nada nuevo para el club soriano sea uno u otro el responsable del banquillo o cuente con una plantilla distinta y renovada.

Los cambios realizados en la última cita describen un escenario de búsqueda de un once competitivo y resolutivo, que podría tener continuidad frente al conjunto extremeño. Las victorias ofrecen la posibilidad de mirar con otra perspectiva las siguientes citas para evitar constantes bandazos, más propensos en situaciones convulsas o adversas. Tras ganar al Mirandés, la situación se ha reorientado aunque nadie se fía de ningún rival cuando todo se sitúa en un plano de tanta igualdad. Carrión podría optar por la continuidad en el equipo pese a que modificará algún matiz por las diferencias existentes entre el conjunto pacense y el anterior rival, el burgalés. Mantener la portería a cero es una de las prioridades del cuerpo técnico. A partir de ese cometido, todo se acerca más hacia la ansiada victoria a domicilio. Una necesidad para seguir progresando y alcanzar una regularidad óptima para no depender exclusivamente de los resultados de Los Pajaritos. En casa, el Numancia tiene bien ganada la fama de conjunto difícil de batir. Fuera, por el contrario, acumula demasiadas frustraciones como para no caer en una dinámica, de nuevo, nada favorable para sus intereses clasificatorios. Es el momento de acabar con esa deriva, ocho partidos consecutivos sin ganar, y mostrar una nueva cara lejos de Los Pajaritos.