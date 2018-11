Gran ejercicio defensivo

No fue el mejor día para el Granada. Su rival, un Numancia que llegaba a la capital de la Alhambra sin haber sumado ni una victoria aún a domicilio pero que pareció haber aprendido de las duras derrotas sufridas en La Rosaleda y en estadio de Gran Canaria ante rivales de entidad. Se mostró casi incapaz de intimidar la meta guarnecida por Rui Silva, que solo tuvo trabajo en alguna llegada aislada y sin precisión sobre todo a cargo de Guillermo. El cuadro soriano se centró en impedir que el Granada jugara con precisión y tranquilidad la bola y sobre todo que su juego tuviera profundidad y acierto en el último pase. Ni siquiera la expulsión de Yeboah a veinte minutos para el final supuso un quebradero de cabeza para el conjunto de López Garay, que se centró en aprovechar el cansancio local por llevar el ritmo del partido.



El choque no comenzó con un claro dominador. El Granada trataba de poner en práctica su sistema de toque y tratar de mover la bola pero el Numancia no se resignaba a sufrir en sus carnes lo vivido hace una semana por el Real Zaragoza y comenzó a presionar para disputarle la posesión. A los locales les costaba hilvanar jugadas con verticalidad y la mayor parte de los primeros minutos el balón no ganó ninguna de las dos áreas. Ninguno tenía prisas, aunque era la escuadra rojiblanca la que iba madurando cada vez más el choque. A balón parado comenzarían a llegar las primeras acciones peligrosas. La más clara correría en una falta botada por Vadillo y cabeceada en el área chica por Germán al interior de las mallas, aunque en posición antirreglamentaria a instancias del linier. El cuadro rojiblanco trataba de usar las bandas con balones colgados. En la única acción en la que los locales se internaron por bajo en el área Nico Aguirre cayó ante un defensor sin que el colegiado mostrara nada. Los numantinos trataban de llegar con más rapidez a los dominios de Rui Silva, lo que daba casi siempre ventaja a la zaga granadinista, con un Germán inconmensurable. Guillermo tuvo en sus botas un disparo en la frontal que salió mordido tras tocar en un defensor en el único disparo visitante en el primer cuarto de partido. El choque entró e una fase de transición sin nadie que quisiera jugar con el esférico y no cometer una pérdida temprana posteriormente. Entre tanto Vadillo desde la línea de fondo metió un pase de la muerte a Fede Vico al que este no pudo llegar cuando la grada se relamía para cantar el gol nazarí. De nuevo Guillermo lo probaría esta vez desde la zona de tres cuartos con un lanzamiento que no sorprendería a Rui Silva.



El Numancia jugaba solo cuando su rival se lo permitía. Los granadinos volvieron a meter una marcha más al choque y se hacían dueños del juego. Sin embargo faltaba un último pase con acierto, algo a lo que había que darle todo el mérito a una bien plantada defensa soriana, que incomodaba mucho en los últimos metros y que mantenía a raya a Rodri. Guillermo se erigía con el gran baluarte ofensivo para los rojillos y con un testarazo cruzado pero falto de potencia hizo trabajar a un seguro Rui Silva. La sensación hasta el momento era que quien llevaba la batuta del partido era el Granada, pero le costaba más que de costumbre crear acciones peligrosas. El Numancia tenía muy claro que desarbolar el juego local y no conceder atrás era fundamental y durante gran parte de la primera mitad se dedicó a sacar de quicio a su rival. Diamanka aprovechaba un mal servicio en línea de tres cuartos para tratar de meter un centro que finalmente no encontró rematador. El conjunto granadino caía una y otra vez en la telaraña tejida por Garai en la parcela defensiva y no existía claridad cuando los locales pisaban el área. A balón parado lo intentó una última vez el Granada. Nico Aguirre servía escorado desde la derecha al segundo palo. Martínez peinaba hacia atrás y Rodri cabeceaba a gol siendo anulado de nuevo por fuera de juego en la acción que dio por concluida la primera mitad.



El paso por vestuarios sirvió para que los sorianos salieran más enchufados al partido. Diego Martínez no vio claro que el ataque estuviera bien cubierto con Rodri y metió muy pronto a Adrián Ramos. Los rojillos tendrían una ocasión de oro para adelantarse en el marcador con una falta en la frontal tras una mano clamorosa de Martínez, pero Markel no estuvo preciso al estrellar el esférico en la barrera hasta en dos ocasiones. Puertas entró sustituyendo a un desaparecido Pozo que no estuvo a su nivel habitual para intentar dar más profundidad al juego local. Conforme avanzaba el choque más se echaba de menos la ausencia por acumulación de cartulinas de Ángel Montoro en la sala de mandos rojiblanca, ya que el balón se movía con más dificultad que de costumbre. Atienza y Markel cerraban bien las entradas granadinas por los costados y los centros al área casi siempre se mostraban imprecisos. La decoración del choque cambió cuando Fede Vico quiso montar una rápida salida detenida por Yeboah que vio la segunda cartulina amarilla. Los granadinos se vinieron arriba y en un balón colgado Puertas remató hacia atrás y tras salvar Juan Carlos en línea de gol el rechace cayó en Germán que anotaba en fuera de juego. Los numantinos no se vinieron abajo y trataron de recomponer las líneas con la entrada de Gutiérrez para dar más solidez a la zaga ante un Granada al que las prisas comenzaban a acuciarle cada vez más. Los rojiblancos no mostraban síntomas de saber cómo ganar el partido y las ideas y el cansancio ya pasaban mucha factura. El Numancia apenas sufría y se daba el lujo de intimidar en algún momento a la zaga nazarí.



Finalmente los sorianos se compactaron bien atrás y no permitieron que el Granada pudiera disparar ni tan siquiera a portería pese a los cinco minutos de añadido, certificándose un empate a cero que se veía venir desde muchos minutos antes del final.