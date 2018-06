Gran emoción a pequeña escala en Villanueva de Zamajón

El circuito El Torreón de Villanueva de Zamajón cerró ayer con éxito la organización del Campeonato de España de radiocontrol con coches 1/6. Una cita a la que acudieron 27 equipos y que pudo celebrarse a pesar de la lluvia.

Amenazaba tormenta. Si el sábado solo pudieron celebrarse un par de entrenamientos oficiales, uno por la categoría 4x2 y otro por la 4x4, el domingo todos los participantes miraban al cielo. Al final la jornada dominical respetó y sobre el trazado de la modesta localidad soriana pudieron rugir los bólidos, pequeños coches de un metro de largo y entre 6 o 7 CV, capaces de alcanzar los 100 kilómetros hora.

«Al final ha ido todo muy bien, el ambiente muy bueno y también ha habido bastante gente viéndolo», advertía ayer José Pedro ‘Sepe’ Carabante, dueño del circuito. Lo dice en general, porque en la pista las cosas no salieron tan bien para el único soriano en la competición. «Tuve problema mecánicos. El primer día reventé una rueda y no me clasifiqué para la final. En la de consolación salía primero, pero me dieron un un toque y rompí una peza del chaquis». Asevera que las carreras «son así». Y se mostaraba igualmente contento por el resultado de una prueba, a nivel nacional, que desde que inaugurara el circuito en 2015 va para convertirse ya en tradicional.

En cuanto a los resultados, por primera vez en un nacional había dos categorías. Es decir, que los coches con tracción a las cuatro y a las dos ruedas corrían por separado dado que el auge del deporte ha permitido que haya más aficionados.

En la categoría de 4x4, en la que corrían cinco coches, venció Marcos Santamaría, seguido de Alberto Paz y Borja Balado. En la final A de 4x2, con doce pilotos, ganó Joan Martí, seguido de Álex Bravo y Xavi Luaces. En la B, de consolación, se impuso Carles Cort, por delante de Xavi Riera y Jordi Damón.

Tras este campeonato y con el convencimiento de llevar la actividad en El Torreón a otro nivel y potenciar el deporte del radiocontrol, Sepe avanza que la Asociación Española de Coches a Radiocontrol como podría ser un primer campeonato de resistencia. Aunque tiempo al tiempo.