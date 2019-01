Guillermo se crece

Guillermo Fernández fue uno de los jugadores señalados en las filas del C.D. Numancia en el empate ante el Reus al fallar dos ocasiones claras de gol que hubieran sentenciado el partido. El delantero reconoce que se marchó dolido por sus errores, aunque lejos de venirse abajo se crece ante la adversidad y tiene plena confianza en que «el gol va a llegar». El vasco apela a la fortaleza mental para revertir la situación tanto individual como colectiva y tiene muy claro que una victoria ante el Córdoba este fin de semana supondrá un punto de inflexión en la dinámica numantina.

El marcador de Reus reflejaba 1-0 y Guillermo disponía de sendas ocasiones para poner la puntilla al conjunto catalán. Ni el remate de cabeza ni un remate franco con el pie entraron y estos dos regalos le dieron vida a un Reus que acabó empatando el partido en el último minuto.

«Le di vueltas lo justo a esos dos errores», comentaba ayer el ariete a la finalización del entrenamiento. Guillermo reconocía que «lógicamente me fui dolido de Reus en un encuentro, como el del día del Oviedo, en el que pude marcar. Me duele pero no me hundo. Sigo para adelante y estoy seguro que la siguiente ocasión que tenga la voy a meter». El bilbaíno es fuerte en el aspecto psicológico y es de los que piensa que «si te hundes es cuando estas muerto». Guillermo confía en sus posibilidades y afirma que «estoy tranquilo, el gol va a llegar».

La mejor medicina para olvidar lo acontecido en Reus es sumando los tres puntos este fin de semana ante el Córdoba en Los Pajaritos. «Si ganamos el sábado y marcó seguro que se miran las cosas de otra manera», indicaba el futbolista. El atacante no duda de que la victoria se quedará en Soria ante un rival directo como el conjunto cordobés. «Confío en la capacidad de este equipo para mejorar en la segunda vuelta. Va a ser muy importante ganar al Córdoba para arrancar esta segunda fase de la competición con fuerza», señalaba el vizcaíno.

El Numancia encadena cinco jornadas sin conocer el triunfo y la plantilla tiene ganas de volver a celebrar los tres puntos. «Desde el día del Nástic de Tarragona llevamos sin ganar y tenemos muchas ganas de hacerlo», apuntaba Guillermo. En estas cinco semanas el cuadro numantino únicamente ha sumado tres puntos y curiosamente los tres llegaban en los partidos fuera de casa ante Deportivo de La Coruña, Alcorcón y Reus.

Guillermo también hacía referencia al valor doble de la victoria ante un Córdoba al que «no le tenemos que dar vida». Y es que de perder, los andaluces se quedarían a una distancia de ocho puntos de los numantinos. «Estamos entrenando bien y con la motivación por las nubes para volver a sumar de tres en tres y así escalar posiciones en la clasificación».

El compromiso de esta jornada 22 también tiene el aliciente extra de la celebración del 20 aniversario de Los Pajaritos. «Ojalá se llene el campo y que la gente nos anime para superar al Córdoba», destacaba el delantero. Guillermo se quiere sacar la espina de la mala tarde vivida el pasado fin de semana, una espina que se saca con goles y con puntos.

Cuatro goles en 15 partidos

Guillermo Fernández es el pichichi del Numancia en la primera vuelta del campeonato con un total de cuatro goles en los 15 partidos que ha disputado. Cierto es que el delantero de Bilbao ha anotado tres de sus tantos desde el punto de penalti. Los máximos castigos convertidos por el vasco fueron ante Cádiz, Elche y Albacete. El único gol en jugada del ariete fue ante el Tenerife en la victoria del Numancia por 2-0 en el campo de Los Pajaritos. Guillermo es de lejos el delantero que más ha utilizado Aritz López Garai en estas 21 jornadas de Liga. Acumula 1.117 minutos sobre el terreno de juego y muy por detrás en cuanto a minutos se encuentran los otros atacantes rojillos como son Higinio, Viguera y Jordi Sánchez. Higinio ha participado en 624 minutos repartidos en 15 partidos, Viguera ha jugado 418 también en 15 jornadas, mientras que Jordi Sánchez es el menos utilizado por Garai al haber jugado 100 minuto en siete compromisos. Cada uno de estos tres delanteros lleva un gol en sus botas este curso.