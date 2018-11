El máximo goleador del Numancia, Guillermo Fernández, no entró finalmente en la lista de convocados y no viajó a Mallorca por los problemas que arrastra en el tobillo. Su ausencia obliga a un cambio en la delantera. La referencia del ataque numantino saldrá de la elección de Aritz López Garai entre la terna de jugadores de vanguardia que maneja en su plantilla: Borja Viguera, Higinio Marín y Jordi Sánchez. El murciano ha sido el elegido cuando no ha jugado de inicio Guillermo, pero la anterior jornada no entró en la lista de convocados después de haber superado unas molestias en un tobillo. Los otros dos, Viguera y Jordi Sánchez, sí participaron, desde el banquillo, en el enfrentamiento con el Rayo Majadahonda. El riojano lanzó un penalti y lo falló, mientras que el catalán saltó al terreno de juego en el último cuarto de hora del encuentro. Frente al Mallorca optan los tres a suplir la ausencia del máximo anotador del equipo, Guillermo, como el referente del ataque. El entrenador no dirigió el foco sobre ninguno de los tres por lo que no se despejará la duda hasta que se conozca la alineación.

Este es un cambio obligado por la ausencia de Guillermo por lo que no se repetirá el once, una tónica desde el comienzo de la temporada rota en dos ocasiones. Si el referente del ataque no estará en Mallorca, los que vuelven a la lista de convocados son Yeboah, sancionado en la anterior jornada, y Nacho, ausente por una lesión muscular durante el último mes. Los dos aspiran a un puesto en la banda derecha después de que esa posición se la repartieran Oyarzun y Mateu. El valenciano volverá al lateral izquierdo porque ni Ripa, lesionado, ni Luis Valcarce han viajado a Mallorca. Oyarzun podría ocupar el costado izquierdo por delante de Mateu.

Recuperado Unai Medina, podría regresar a la titularidad en el lateral derecho en detrimento de Markel. No se descarta tampoco una variante en el centro de la zaga con la presencia de Carlos Gutiérrez para adelantar a Escassi al eje del centro del campo. Este movimiento comprometería la titularidad de Kako. Diamanka y Fran Villalba parecen fijos en el sistema de López Garai, que ha dejado fuera de la lista por decisión técnica a Luis Valcarce, Dani Calvo, Larrea y Grego. Lesionados se han quedado en Soria:Dani Nieto, Ripa y Guillermo. Los 18 jugadores citados para el partido de hoy, Son Moix 12.00 horas son:Juan Carlos y Gaizka Campos, como porteros; Markel, Unai Medina, Carlos Gutiérrez, Atienza, Escassi, Mateu, Diamanka, Fran Villalba, Kako, Noguera, Nacho, Yeboah, Oyarzun, Higinio, Jordi Sánchez y Viguera. También son fijos en el equipo los dos hombres que han disputado todos los minutos de competición, Juan Carlos y Atienza, que ha superado un problema físico esta semana. Un grupo para intentar ganar fuera de casa.