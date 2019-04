El C.D. Numancia se temía lo peor con respecto a Guillermo y a Nacho, pero finalmente recibía buenas noticias ya que ninguno de los dos jugadores sufre rotura de fibras e incluso podrían llegar a tiempo para el partido del próximo domingo ante el Nástic en Tarragona. El delantero sufre una elongación de grado 1 en el isquiotibial, mientras que los problemas físicos del extremo se quedan en una contractura en el recto anterior, según explicaba ayer el médico del club rojillo, Ignacio Arche.

Tanto Guillermo como Nacho se desplazaron ayer a Zaragoza para someterse a sendas pruebas médicas que revelaron que no sufren rotura muscular. Así ninguno de los dos está descartado para el compromiso de la siguiente jornada en la que el Numancia visitará el terreno de juego del Nástic.

Guillermo, que se tenía que retirar en el partido del pasado sábado ante el Granada en el minuto 83 después de haber entrado al césped en el 67, tiene más complicado poder entrar en los planes de López Garai el próximo fin de semana, según indicaba el galeno numantino. El ariete vasco tiene dañado el recto anterior de su pierna derecha pero los problemas se han quedado en una elongaciópn de grado 1. Si Guillermo no está disponible ante el Nástic sí que estará en condiciones para la siguiente jornada de Liga con la visita del Mallorca a Los Pajaritos.

Más posibilidades de estar ante los tarraconenses tiene Nacho una vez que la ecografía de ayer descartase rotura. El canterano sólo tiene una contractura en los isquiotibiales y habrá que ver cómo evoluciona durante la semana para saber si puede entrar en la lista de convocados.

Nacho se caía de la citación paraMajadahonda hace dos jornadas por unos problemas en el aductor de los que se recuperaba la pasada semana. Sin embargo, en el entrenamiento del viernes, en la previa ante de recibir al Granada, el futbolista sufría un pinchazo en los isquiotibiales que no le permitieron entrar en la convocatoria del sábado.

Buenas noticias para López Garai ya que si finalmente puede contar con Nacho recupera a un efectivo polivalente que puede actuar tanto en el lateral derecho de la defensa como en el extremo. Nacho iba a ser titular ante el Granada en la zaga, aunque Markel cumplió con creces para ganarse la confianza del entrenador. El lateral vasco tuvo que vérselas con uno de los jugadores más desequilibrantes de Segunda División como es Vadillo y en todo momento lo tuvo muy controlado en la banda. Markel, que a lo largo del curso ha tenido pocas oportunidades al tener por delante a Unai Medina, borró a Vadillo e incluso el extremo granadino iba a ser sustituido en el minuto 70.

Derik es duda; Unai, Ganea y Oyarzun están descartados

La plantilla del Numancia tiene dos días de descanso y hasta mañana no regresará al trabajo para comenzar a preparar el encuentro de la siguiente jornada ante el Nástic de Tarragona. De cara a este encuentro Derik Osede tendría posibilidades de estar a disposición de López Garai y todo dependerá de cómo entrena a lo largo de la semana. El central se lesionaba hace una semana en el aductor con una elongación y se veía obligado a perderse el choque contra el Granada. Derik es uno de los refuerzos de los sorianos en el mercado invernal y después de unas jornadas de titular veía como López Garai apostaba por Carlos Gutiérrez. Los que no estarán con total seguridad en Tarragona son Unai Medina, Ganea y Oyarzun. Unai Medina se lesionaba en los primeros compases del encuentro ante el Málaga y las pruebas revelaban una rotura de fibras en el recto anterior para estar de baja unas cuatro semanas. Ganea sufría rotura en el sóleo también ante el Málaga y su periodo de inactividad será de unas tres semanas. El otro integrante de la enfermería numantina es Alain Oyarzun, que en el partido jugado en Tenerife hace cuatro jornadas se rompía el isquiotibial. Hasta finales de este mes de abril no reaparecería sobre los terrenos de juego.