Guillermo no sabe nada del interés del fútbol inglés

El periódico británico The Sun asegura que el West Bromwich Albion pretende invertir cerca de 2,2 millones de euros en la contratación del delantero Guillermo Fernández, que tiene contrato con el Numancia hasta junio de 2020. A la finalización del entrenamiento de ayer en el anexo de Los Pajaritos se le preguntó al futbolista rojillo sobre este supuesto interés e indicaba que «no sé nada. Lo he oído pero nada más. En estos momentos no pienso en ese tipo de noticias».

Ante estos ‘cantos de sirena’ del fútbol inglés, Guillermo tiene los pies en el suelo al afirmar que «estoy contento en el Numancia y sólo estoy centrado en el partido del domingo ante el Granada».

El futbolista vasco estaría en la agenda del West Bromwich Albion, colista de la Premier League y que ya piensa en el proyecto de la próxima temporada cuando milite en la League Championship, equivalente a la Segunda División. Guillermo ha marcado cinco goles en lo que va de campaña y destacó especialmente en la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Madrid con los dos goles que marcó en el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. Con los problemas físicos que está teniendo Manu del Moral en estos momentos es el primer delantero para Jagoba Arrasate. Ha sido titular en las últimas jornadas de Liga y todo apunta que también formará parte del once que salte el domingo al terreno de juego de Los Cármenes para medirse al Granada.

Guillermo tiene otros dos años de contrato con el Numancia, pero reveló ayer que al final de esta temporada el Athletic de Bilbao, su club de origen, tiene una opción de repesca para poder incorporarlo a su plantilla.