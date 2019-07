Guillermo, referente del gol rojillo

El gol se presenta como el recurso más preciado del fútbol. El objeto de deseo para todos los equipos. Lo que marca las diferencias. En el Numancia, Guillermo Fernández es uno de los jugadores señalados y elegidos para lograrlo. Referente del ataque junto a Higinio Marín, el gol no es exclusivo de ambos porque varios de sus compañeros parten de posiciones menos cercanas a la portería con el mismo propósito. Su aportación es necesaria, como en el ejercicio anterior la de Diamanka, pero los delanteros cuentan con una especialización más concreta que el resto de los jugadores. En la pretemporada Higinio y Guillermo ya se han destapado con dos goles cada uno. Una carta de presentación respecto al pasado ejercicio en el que costó tanto el gol y más a los delanteros. Esta fase de preparación se presenta para afinar también la puntería. Así lo asume el delantero bilbaíno. «El grupo está trabajando mucho, es obvio que estamos sufriendo, pero es lo que toca», reconoce Guillermo, satisfecho de los dos goles ante Osasuna. «Siempre que juegas quieres meter gol. Es verdad que es pretemporada y no tiene nada que ver con la competición oficial, pero el equipo está trabajando y respondiendo bien, tanto los nuevos como los chavales del filial y el juvenil. El otro día pudimos ganar a Osasuna de Primera y pude ayudar marcando goles, mucho mejor», destaca.

El pasado curso, el gol se convirtió, por momentos, en un problema para el Numancia. «El año pasado ya está olvidado. Fue un año de aprendizaje para todos. Por las circunstancias que fueran, arriba nos costaba más marcar goles. Hemos aprendido del año pasado y este año mente limpia y muchas ganas», recuerda el delantero que ha marcado dos goles, igual que su compañero Higinio. «Cuanta más competencia haya mejor para todos. Cuanto mejor lo hagamos todos, será bueno para el equipo en general», comenta Guillermo, que no se marca objetivos a largo plazo. «El objetivo en estos momentos es llegar lo mejor posible al partido con el Alcorcón y luego, una vez que juguemos, será el siguiente. No podemos marcarnos objetivos a largo plazo. Iremos paso a paso y ahora estamos trabajando bien para llegar a ese objetivo». Y más de los contrastes vividos en los dos últimos años. «Si puedo elegir me gustaría repetir la temporada de hace dos años, es obvio, porque fue muy buena. Sin embargo, insisto en que nuestro objetivo en estos momentos es llegar bien al partido frente al Alcorcón y luego paso a paso, sin marcarnos objetivos a largo plazo, trabajando cada día como si fuera el último», insiste.

El jueves partido de presentación. «A la afición les ofreceremos esta temporada mucho trabajo y el máximo que tenemos cada uno de los trabajadores de este club, desde el primero al último. Lo tengo claro porque conozco a los componentes del club. Por ese lado, la afición puede estar tranquila. Y le podemos pedir que esté con nosotros, que nos ayude porque es una parte fundamental e indispensable del club», solicita tras el desencuentro del pasado ejercicio. «La grada tiene sus opiniones. Es normal. Todo el mundo opina de todo y cada uno es libre para hacer lo que quiera. Como jugador, lo que siento es que la afición cuando te anima te da un plus. Eso suena a tópico, pero es verdad. Aunque las cosas no vayan bien, y la afición siempre está del lado del equipo para lo bueno y lo malo, con su ánimo siempre irá mejor», analiza.