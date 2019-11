Gus Ledes colecciona minutos

Gus Ledes es un coleccionista de minutos ya que en lo que va de Liga lo ha disputado todo y puede presumir de ser uno de los seis jugadores de campo de la Segunda División que ha hecho pleno en estas quince jornadas. En las filas del C.D. Numancia también está Dani Barrio como insustituible hasta la fecha, aunque los porteros son otra historia ya que su continuidad sobre el césped es más habitual. Gus Ledes comparte condición con Son y Sielva de la Ponferradina, Pulido del Huesca, Borja Granero del Extremadura y Arroyo del Albacete.

«El míster me está dando confianza y las sensaciones que tengo son buenas. Estoy mejor que el año pasado ya que llegué de una mala experiencia en Reus y con la cabeza ida. No estuve a mi nivel, ahora me siento más cómodo». Con estas palabras el portugués definía su temporada en la que es su segunda aventura como numantino.

Gus dejaba aparcado el apartado individual y se centraba en el rendimiento del Numancia. «El equipo está enchufado y ofreciendo un nivel muy alto», comentaba. El cerebro rojillo se congratulaba de los tres puntos sumados en Gijón ya que «era una materia pendiente que teníamos la de ganar fuera de casa. La actitud de todos fue muy buena y debimos ganar con más ventaja».

En El Molinón se sumaba la tercera victoria seguida y en el seno del plantel sorianos se quiere continuar acumulando alegrías el sábado ante el Rayo Vallecano. «Es un rival complicado y que cuenta con futbolistas de mucha calidad», indicaba Ledes, quien apuesta fuerte por la victoria ya que «estamos en nuestra casa y aquí mandamos nosotros». El luso respeta a los vallecanos pero asegura que «si estamos a nuestro nivel sacaremos un buen resultado».

El Numancia está en puestos de promoción de ascenso desde la quinta plaza y sobre las aspiraciones del equipo de cara al futuro Gus Ledes se muestra optimista y ambicioso. «El equipo tiene que pensar en grande. Sabemos que el objetivo inicial es la permanencia, pero hay plantilla para pelear por estar arriba en la clasificación». El mediocentro añadía que «pelear por estar arriba es bonito. La pasada temporada ya nos tocó sufrir para conseguir la salvación y ahora hay que aprovechar la buena racha que tenemos y mirar hacia arriba».

El cuadro soriano está acreditando unos números ilusionantes y hasta la fecha sólo ha sufrido tres derrotas, siendo una de las escuadras que menos pierde en la categoría. «A los rivales les cuesta mucho ganarnos y hacernos goles. Somos un equipo sólido y tenemos que continuar así», afirmaba.

Ledes no es para nada conformista en relación a la trayectoria de su equipo ya que desde su punto de vista considera que «por los méritos hechos más de un partido que acabamos en empate lo debimos haber ganado».