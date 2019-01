Gus Ledes llega con el aval de Garai

Gus Ledes jugará en el C.D. Numancia lo que resta de la presente temporada y dos más después de que el club numantino hiciera ayer oficial la contratación del jugador. El nuevo efectivo rojillo es un centrocampista de calidad que las últimas campañas ha defendido la camiseta del Reus en Segunda División. Gus Ledes será presentado hoy, a las 12.45 horas en la sala de prensa del campo de Los Pajaritos, como refuerzo numantino en el mercado invernal que expira esta noche.

El centrocampista portugués, desligado del Reus Deportiu esta misma semana una vez que el club catalán haya sido expulsado de la competición, se incorpora a la disciplina numantina para fortalecer el centro del campo del equipo de Aritz López Garai, buen conocedor del jugador luso al coincidir juntos en el equipo tarraconense las dos últimas campañas, la primera como compañeros de plantilla y en la segunda cuando el ahora entrenador del Numancia tomó las tiendas del banquillo del Reus.

Con la llegada de Gus Ledes son ya tres los refuerzos del Numancia de cara a la segunda vuelta del campeonato. Además del portugués, las caras nuevas en las filas numantinas son las de Cristian Ganea y Derik Osede, dos futbolistas para apuntalar la línea defensiva del cuadro soriano y que ya han debutado a las órdenes de López Garai en los compromisos ante Córdoba y Elche.

Tres llegadas hasta la fecha y cuatro salidas después de que futbolistas como Grego, Larrea, Noguera y Dani Calvo hayan cambiado de aires. Los tres últimos salían del Numancia en calidad de cedidos rumbo a la Ponferradina, al Racing de Santander y al Elche, respectivamente. Grego es el que sí que ha quedado desligado de los colores rojillos al comprometerse con el UCAM Murcia.

Gus Ledes nació en Portugal, pero a los pocos años emigró a Brasil con su familia. Jugó en una escuela regentada por su padre, donde fue descubierto por el Fútbol Club Barcelona a los trece años, y decidió regresar a Europa para probar fortuna en el fútbol base del equipo catalán. Tras lograr el triplete -Liga, Copa de Campeones y Copa del Rey- con el Juvenil A del Barça, en la temporada 2010-2011, fue ascendido al filial azulgrana. En julio de 2011 participó en parte de la pretemporada del primer equipo, al ser convocado por Pep Guardiola para disputar la Copa Audi, aunque no tuvo minutos de juego. Después de dos campañas en el Barcelona B, los dirigentes culés decidieron no renovarle por motivos de rendimiento, finalmente luego de haberse ido del club catalán se compromete en el Rio Ave Futebol Clube de Portugal.

En el mercado de invierno de la temporada 2015-2016, ficha por el filial del Celta de Vigo. A comienzos de la pretemporada 2016-2017, el técnico del Celta, Eduardo Berizzo, lo convoca para realizar la pretemporada con el primer equipo, incluso llego a jugar un partido amistoso con la primera camiseta celeste. En julio de 2017 se hacía oficial su fichaje por el Reus Deportiu tras su ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El centrocampista ha sido una de las piezas más importantes del Reus en estas dos últimas temporadas. En el presente curso ha disputado un total de 19 partidos de Liga con la camiseta del Reus, en los que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. El luso, en principio, estaría ya a disposición de López Garai para el partido del sábado ante el Lugo.

Turno para el delantero

El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios, expresaba ayer entrelíneas que la llegada de Gus Ledes podría no ser la única a las filas rojillas antes de que expire hoy el mercado de fichajes en el mes de enero. Todas las papeletas tienen a la delantera como la línea a reforzar y hoy podría darse a conocer el nombre del nuevo atacante que estaría a las órdenes de Aritz López Garai. Esta hipotética llegada implicaría, según reconocía Palacios, la salida de uno de los cuatro delanteros que actualmente tiene en nómina el Numancia. Palacios reconocía que «estamos abiertos a mejorar el equipo y lo vamos a luchar». El dirigente numantino indicaba que «no estamos teniendo fortuna en el apartado de los delanteros, aunque lo que no haremos es traer jugadores por traer. No ficharemos por fichar».

Los actuales delanteros rojillos no acaban de entonarse en una temporada en la que el puesto en la vanguardia no lo tiene nadie asegurado. Los delanteros rojillos tienen la pólvora mojada y mirando las estadísticas el dato es de siete goles marcados entre Guillermo Fernández, Higinio Marín, Borja Viguera y Jordi Sánchez. De estas siete dianas cuatro se convertían desde el punto de penalti. Y es que el último delantero numantino que vio puerta fue Jordi Sánchez en el último partido de 2018 ante el Alcorcón.