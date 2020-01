Gutiérrez, en la rampa de salida con una oferta del extranjero

Carlos Gutiérrez podría cambiar de aires en breve y quedar desligado del C.D. Numancia para probar fortuna en el extranjero. El defensa tiene encima de la mesa una oferta de fuera de Europa y podría convertirse en el primer movimiento del club rojillo en el mercado de enero. De ser así, el Numancia tendría mover ficha y buscar un defensa central hasta el 31 de este mes.

El canario maneja esta oferta de fuera de Europa desde hace más de un mes y a la hora de valorarla comentaba ayer que «para mí es una oportunidad interesante». De esta forma parece claro que el jugador quiere cambiar de aires y dejar el Numancia en la que es su cuarta temporada como rojillo. Eso sí, el club interesado en sus servicios deberá pagar la cláusula de rescisión que tenga marcada en su contrato o que todas las partes lleguen a un acuerdo.

Desde el Numancia no se ve mal la salida del futbolista teniendo en cuenta que acaba contrato el próximo 30 de junio. Desde el club sorianos se está a la espera de los movimientos que se puedan producir al respecto.

Este domingo Carlos Gutiérrez verá el partido ante el Deportivo de La Coruña desde la grada ya que todavía no está al cien por cien de la rodilla que se lastimó en la Copa del Rey ante el Ceuta.

Precisamente el encuentro copero ante el equipo caballa pudo ser el último del canario defendiendo los colores del Numancia. Carlos Gutiérrez recalaba en las filas numantinas hace cuatro temporadas procedente del Burgos de Segunda B. A lo largo de estas campañas se ha ido ganando la confianza de los entrenadores para convertirse en titular en el presente curso. Con Luis Carrión está siendo uno de los fijos en el centro de la defensa del Numancia formando pareja con Escassi o con Derik.

La salida inminente del futbolista insular hace que la dirección deportiva que dirige César Palacios ya esté sondeando el mercado de centrales. Y es que Luis Carrión necesitaría fortalecer sobre manera el eje de la zaga de cara a la segunda vuelta de campeonato. Escassi y Derik se quedarían como los únicos centrales de garantías ya que Admonio Vicente y Marcos Isla no están jugando por diferentes motivos. Admonio está lesionado desde la pretemporada y todavía no ha debutado como numantino y Marcos Isla no entra en los planes del míster, como quedó claro en la última jornada de 2019 cuando apostó por Castellano en el Carranza de Cádiz.

Además de Carlos Gutiérrez, los otros efectivos que acaban contrato el próximo 30 de junio son Alberto Escassi, Marc Mateu, Derik Osede, Juan Carlos y Guillermo. Desde el Numancia ya se ha hablado con varios de ellos con el objetivo de que sigan vinculados de cara al futuro.