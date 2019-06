«En su momento (el pasado mes de febrero), decidimos renovar al entrenador para consolidar el proyecto, ganar en confianza y darle continuidad. En este momento, creíamos que era importante tomar esta decisión (la no continuidad del entrenador), dura y difícil, pensando en lo mejor para el club», argumentó ayer el director deportivo del Numancia, César Palacios.



Cerrada la temporada y alcanzado el objetivo principal del club, la permanencia, todo ha virado en la actualidad con el acuerdo de resolución del contrato que unía al técnico Aritz López Garai con el Numancia. La semana anterior se confirmó la posibilidad de una salida del entrenador, alimentada desde la presidencia con unas declaraciones de Moisés Israel, y dos días después del final de la competición se anunció la marcha de López Garai después de llegar a un acuerdo entre las partes: el cuerpo técnico, la comisión deportiva y el consejo de administración. «Sabíamos que este año era duro y que siempre nos podemos encontrar con dificultades por la naturaleza del club. Nuestro objetivo era la salvación y lo hemos conseguido. En el mundo del fútbol, lleno de sentimientos y condicionado por los resultados, tenemos que tomar decisiones que no son fáciles y ésta no lo ha sido, pero pensamos que era lo mejor para el Numancia», destacó el director deportivo, que tampoco sitúa entre lo más decisivo en la marcha del responsable del banquillo las muestras de disconformidad en la grada con el técnico vizcaíno. «Que el público manifieste su malestar es un factor importante, pero no definitivo. Lo valoramos entre otros aspectos. La afición es una parte muy a tener en cuenta dentro del club porque es su esencia, pero no hemos tomado la decisión por ese motivo, es una reflexión más entre otras», explicó Palacios.



El director deportivo insistió en que la toma de decisiones es complicada pero siempre se enfoca hacia lo que creen que es lo mejor para los intereses del club. «Pensamos que es lo mejor para iniciar un nuevo proyecto, agradeciendo su labor y trabajo a lo largo de una temporada complicada en la que se ha conseguido la salvación, el objetivo que nos marcamos en cada inicio de la pretemporada», comentó Palacios, que ha comenzado la búsqueda de su sustituto con la intención de acertar. «La marcha de Aritz se ha consumado hace un día y lo que nos preocupa ahora es acertar con el sustituto. Necesitamos que nos transmita las ganas de venir al Numancia, que es un club orgulloso de lo que es, con sus virtudes y sus defectos, pero que tiene una historia por detrás que le ha llevado a completar 23 años consecutivos en el fútbol profesional, algo nada fácil. Somos un gran club e iniciaremos un nuevo proyecto en el que tenemos claro el objetivo de siempre, la salvación. Debe tener la ilusión de estar con nosotros y de ser competitivo», añadió el director deportivo.



Recién conocida la marcha de López Garai, Palacios tampoco se marca una fecha para desvelar el nombre del elegido. «Nos gustaría que fuera cuanto antes, pero lleva un proceso. Es la decisión angular más importante en estos momentos y nos toca decidir y acertar. Sin precipitaciones, desde la responsabilidad, la reflexión y la seguridad para acertar», confirmó. Esta decisión es de enorme calado porque el proyecto de la próxima temporada se apoyará en el cuerpo técnico que debe decidir también sobre aspectos tan importantes como la confección de la plantilla con la contratación de refuerzos, descartes y cesiones.

Comienza el casting

Dos días después de la marcha de Aritz López Garai y sus ayudantes, Cristian Bustos y Ray Henric-Col, el director deportivo del CDNumancia trabaja en la contratación de un nuevo técnico que lidere el proyecto numantino para la próxima temporada. César Palacios describió el perfil del técnico: «Debe ser un entrenador con ganas de venir al Numancia, que tenga hambre, ambición, ilusión y que sea competitivo». La lista se presume amplia por la cantidad de entrenadores que presenta el mercado. Este también será una parte determinante de la última decisión. «Los condicionantes económicos del mercado también nos guiarán a la hora de decidir sobre el futuro entrenador. Existen también algunos detalles como el grupo de trabajo que aporte... Una serie de aspectos que nos deben llevar progresivamente a la fase de búsqueda, análisis, reflexión y responsabilidad antes de la toma de decisiones, que debe ser sin prisa, pero sin pausa. Queremos un hombre comprometido con el proyecto de un club que lleva 23 años consecutivos en el fútbol profesional», apuntó Palacios, que contará con los hombres de la casa para completar el cuerpo técnico. Nombres como los de Roberto Llorente, Fran Sanz, David Ramos o Fernando Alonso son efectivos del club y en principio seguirán bajo la disciplina del primer equipo, según reconoció el director deportivo.