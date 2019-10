«Hay que tener más hambre que nadie»

Al C.D. Numancia le supo a poco el punto logrado el sábado en Santander y hoy ante el CF Fuenlabrada quiere sumar de tres en tres logrando la tercera victoria de la temporada. El conjunto madrileño es nuevo en la categoría pero el entrenador numantino, Luis Carrión, avisaba que ganar no será ni mucho menos sencillo ante un rival «que no da un balón por perdido». El preparador de los rojillos destacó la motivación del Fuenlabrada, aunque recalcó que «nosotros tenemos que tener más hambre que nadie».

El Fuenlabrada está protagonizando un gran inicio de campeonato y con un partido menos -le queda pendiente el que tiene que disputar ante el Zaragoza- ocupa la quinta plaza en la clasificación. «Es un equipo que está bien trabajado y que si está arriba es por algo», comentaba el barcelonés, quien reconocía que el cuadro fuenlabreño exigirá a los suyos estar al máximo nivel.

Carrión se refería al choque del sábado en El Sardinero e indicaba que «hicimos un bien partido y nos faltó meter el gol». Al míster se le cuestionó el dato anotado del Numancia en el que de los nueve tantos seis los han marcado los defensas. «A mí me da igual quién meta los goles», señalaba. El catalán aseguraba que está contento con el trabajo que están realizando sus puntas y sobre la ansiedad de no ver portería de sus hombres de ataque fue rotundo: «Los delanteros no deberían tener ansiedad».

En relación al once y a los posibles cambios que pueda presentar en la alineación respecto al reciente duelo de Santander, Carrión fue muy claro al afirmar que «no soy amante de las rotaciones y creo que estamos preparados para jugar el sábado y el martes». Alguna variante introducirá en el once pero en lo que más se está fijando el técnico es en el rendimiento y éste fue notable en El Sardinero.

El entrenador numantino también valoró el hecho de que la jornada de Liga de Segunda División coincida con una de la Liga de Campeones. Carrión le quitó importancia a esta coincidencia al expresar que «es un día para venir bonito». Lo que quiere el míster es «darle una alegría a nuestra gente y en la mente de todos está conseguir los trece puntos». Carrión está satisfecho con el rendimiento de los suyos y también está percibiendo que la afición está contenta. «Creo que hay buena sintonía con el equipo».