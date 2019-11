Hay tiempo para la Copa

nmerso el Río Duero en una fase complicada del calendario, su técnico, Manuel Sevillano, espera contar con el tiempo y los puntos suficientes hasta el final de la primera vuelta de la Superliga para alcanzar una de las plazas con derecho a disputar la próxima edición de la Copa del Rey de voleibol. El siguiente compromiso del club celeste le mide mañana a Palma en Mallorca. Con este enfrentamiento cierra la doble cita con dos de los aspirantes a luchar por el título. Frente a Teruel, el Río Duero no encontró opciones para oponerse como ante el Unicaja al que le endosó dos parciales. «Jugamos bien contra Teruel, pero nos pasaron por encima. Mérito de ellos», confesó Sevillano, que espera no repetir lo mismo frente a Palma. «Es una salida de alto riesgo, pero nadie es inaccesible. Necesitamos puntos y en ese sentido salimos a ganar el partido. Lo que vimos frente a Teruel es difícil de repetir. Palma no es inaccesible porque ya ha perdido algún enfrentamiento anteriormente», comentó el técnico en su habitual repaso semanal a la actualidad del equipo.



La Copa del Rey, por un lado, y salir de los puestos de abajo, por otro, son los principales retos para el conjunto celeste. «Estamos a cuatro puntos del sexto clasificado. Nos quedan cuatro jornadas para completar la primera vuelta (Palma, L’Illa Grau, Emevé y Melilla) y después del partido de Mallorca descendemos un peldaño a nivel de rivales. A partir de ese momento, hay que sumar para intentar meternos en la fase final de la Copa», propuso Sevillano. El calendario se dulcifica un poco aunque el margen de error se reduce completamente. «Intentaremos sumar ante el Palma y después contamos con tres partidos por delante donde tenemos opciones», indicó. Todo pasa por ganar. «El problema es que no ganamos. Ninguno de los partidos precedentes ha sido un desastre, pero tenemos que ganar para sumar. Todo está muy apretado y con los resultados que se han dado en todas las jornadas anteriores no podemos decir que ningún equipo tiene la clasificación hecha. Es difícil prever lo que puede ocurrir porque la competición está muy igualada y se decidirá por poco. La Copa no está tan lejos ni la hemos tirado», destacó.



Para lograr esos puntos necesarios, Sevillano analizó la línea de juego que su equipo debe mostrar en las próximas citas. «No siento que hayamos jugado mal, sí en ciertas facetas. Hemos mejorado en el saque, pero nos falta en ataque y en defensa. El partido de Ibiza fue redondo, pero en el resto no hemos ofrecido la continuidad suficiente para ganar. Los errores nos han penalizado y es ahí donde se ganan los partidos. Si conseguimos evitar los errores, tenemos mucho superado para ganar. También, nos ha costado llevar la iniciativa para sacar adelante los enfrentamientos. Nos falta un poco», reconoció.



Frente a Palma, Sevillano espera neutralizar las virtudes del equipo rival personalizadas en jugadores como Osorio, Chourio o Bernal, entre otros. «Están haciendo bien las cosas y debemos minimizar todo lo bueno que tienen», analizó el entrenador, cuya máxima prioridad es sumar en Mallorca. «Tenemos luego tres partidos por delante y la posibilidad de meternos en la Copa, pero todo pasa por ganar», asumió el responsable técnico.