«He vuelto de la maternidad y no se ha confiado en mí»

Dice que no sabe cómo ha llegado hasta aquí, pero lo cierto es que conoce mejor que nadie lo que le ha costado volver a verse de nuevo entre las mejores. Estela Navascués es madre y atleta, una combinación todavía extraña que ha provocado que en un año haya perdido un 80% de las ayudas que antes recibía. Con la sensación de sentirse más sola que nunca solo por el hecho de decidir ser madre en un mundo en el que parece penalizarse, la ansiedad por recuperar la forma y demostrar su trabajo pudo con ella en su regreso a la competición. Fueron ‘solo’ unos meses. Hace un par de semanas, la navarra afincada en Soria volvió a subirse al podio en un Nacional de cross, seis años después de participar en el último. Consiguió el oro con la selección de Castilla y León. La maratoniana hizo un sexto puesto a solo ocho segundos del bronce el mismo día en el que se conocieron las mínimas para participar en los Juegos de Tokio de 2020.

Pregunta.- No ha sido un invierno fácil, pero al final lo has cerrado bien. ¿Cómo lo valoras?

Respuesta.- He sido como una hormiguita entrenando todo el invierno. Es verdad que me pegué todo el verano entrenando y tenía como objetivo clasificarme para el Campeonato de Europa de cross. Pero tenía dolor en los entrenamientos, en el diafragma, y no me dejaba rendir. Así que cuando llegaron los clasificatorios, como Atapuerca o Soria, no estaba en las mejores condiciones. También se me juntó un poco esa ansiedad de después de la maternidad de querer volver a ser la misma, de no tenerlo fácil porque hay que lucharlo y que había cambiado mi cuerpo bastante… Así que pasó el Europeo y fue a partir de enero cuando empecé a remontar un poco, cambié entrenamientos y empecé a sentirme bien. En el Nacional de clubes de hace dos semanas ya fui octava absoluta y sabía que en el individual podía estar delante perfectamente.

P.- Y supiste sufrir.

R.- Estaba complicado porque estábamos muchas atletas y hay muchas especializadas en el cross. A mí es una especialidad que me gusta, que si la preparo me va bien, pero me gusta más el asfalto. La de este fin de semana fue una carrera durísima, porque parece un circuito plano, pero no lo es y además había hoyos que no habían cubierto después de hacer unas obras. Salimos muy rápidas, yo tuve la cabeza fría. Sabía que tenía que aguantar en el grupo de cabeza, pero que no tenía que tirar en ningún momento. Aguanté, otras compañeras fueron cayendo y fui avanzando hasta el final.

P.- Coincide el subidón de esta sexta plaza con la publicación de las mínimas para Tokio 2020. Un 2.29.30. ¿Te veremos en tus segundos Juegos Olímpicos?

R.- Es una marca muy exigente. Yo ahora tengo 2.32, pero creo que cambiando bastantes cosas en el entrenamiento puedo mejorar la marca y acercarme. Entonces, no me planteo nada. Sí que me gustaría estar en Tokio, lo voy a luchar y voy a entrenar todo lo que pueda, pero ahora mismo tal y como están las mínimas hay que ser cautos.

P.- ¿Quiénes consideras que pueden ser tus rivales a batir?

R.- Trihas Gebre, por ejemplo, tiene una gran media maratón, pero no una gran maratón. En ese aspecto, uno más uno no son dos, pero sí que es una atleta que tiene mucho nivel. Estaría Paula González Berodia, que tiene una buena marca en maratón, pero lleva dos años lesionada y puede volver. También Marta Galimany tiene buena media, pero no maratón… Yo creo que podemos ser cinco o seis mujeres para tres plazas y con una mínima muy exigente, teniendo en cuenta que el ránking español está entre los 2.30 o 2.31 de este año pasado.

P.- Tú regresas de la maternidad. Un recurso interpuesto por la atleta Isabel Macías al Consejo Superior de Deportes (CSD) consiguió a finales de año que el embarazo, parto y maternidad en deportistas de alto nivel se equiparará a la baja médica, de modo que se congela esa condición hasta el regreso de la atleta. ¿Has recibido ayuda en tu caso?

R.- A mí esto me afectó personalmente porque los criterios del Comité Olímpico Español eran que si ibas a los Juegos Olímpicos y eras madre un año después, te daban una beca (fue madre en octubre de 2017 después de Río’16). Pero en la letra pequeña ponía que todas las atletas que habían terminado en los Juegos y que habían sido madres eran atletas de alto rendimiento, pero no atleta de élite. Entonces solo cobraban la maternidad las atletas de élite, medallistas o finalistas, que eso es muy difícil. Así que yo personalmente no he recibido beca del Comité Olímpico Español porque no soy atleta de élite, sino atleta de alto rendimiento.

P.- Por lo tanto, tampoco podías acceder entonces a las del CSD.

R.- Tampoco. Y es una pena que hayas sido olímpica, que solo van los tres mejores de cada país en cada prueba, y que luego realmente no te lo recompensen, que te pegues un año con la maternidad y cuando vuelvas estés a cero. Como si desapareces.

P.- ¿Y ahora cómo estás?

R.- A cero. He vuelto de la maternidad y no se ha confiado en mí. No sé si pensaban que no iba a volver o que era muy fácil volver, pero no he recibido becas de varios sitios…

P.- ¿Cuánto has perdido por el camino en cuanto a ayudas?

R.- He pasado de un 100% a un 20%. Casi no sé cómo estoy aquí. Por ejemplo, ahora en los crosses de invierno, que son entre ocho y diez, a las atletas de élite nos pagan por correr, pero como he estado un año parada no tengo puntos, que se consiguen con el ránking que hayas hecho el anterior, con el Nacional… Así que como los crosses no suman conmigo, no me contratan. Y ese es el problema. Es el pez que se muerde la cola. Siempre tienes cosas que preparar, entonces ninguna se atreve a parar. Empiezas con el cross, la pista, una media, una maratón y en octubre el cross otra vez. O decides parar o te plantas en 40 y no tienes familia y eso les ha pasado a muchas atletas… Y lo peor es que ahora no las conoce nadie, porque mientras estás en activo todo fenomenal, pero cuando te vas no se acuerdan. Y con esta situación al final terminas cabreada. Esa es la ansiedad que a mí me entraba en el invierno.

P.- Parece increíble.

R.- Sí, pero es así. Y es una pena que suela pasar a las atletas que se quedan embarazadas, porque parece que es un problema. O sea, te quedas embarazada y parece que hayas estado un año en el sofá viendo la tele. Pero no, yo a los dos meses estaba entrenando, pero tienes un bebé y eres dependiente de ella. Lógicamente cuando vuelvo quiero ser la misma, pero cuesta mucho, tendré que ir por fases y esas fases tienen que darte una confianza para llegar a ser la que eras.

P.- Y mientras tanto sigues trabajando. ¿Cuál es el calendario que tienes por delante?

R.- Dentro de cuatro semanas es el Nacional de 10.000 en pista. Quiero intentar llevarme medalla y hacer buena marca. Luego habrá que mentalizarse un poco de cara al verano, porque el Campeonato de España lo han retrasado de julio a septiembre. Después, plantearme una buena maratón de cara a otoño-invierno e intentar luchar por esa mínima para ir a Tokio.