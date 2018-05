«Hemos logrado el objetivo de clasificarnos finalmente fuera del descenso. La temporada se puede calificar de buena», estimó ayer el técnico del Sporting Uxama, Rubén Puente ‘Ruta’, una vez lograda la salvación el pasado domingo en el último partido del Grupo VIIIde Tercera división. El conjunto soriano, sin embargo, no conoce su futuro todavía. En estos momentos perdería la categoría por el descenso de la Segoviana a Tercera desde el Grupo I de Segunda B. Todo puede variar si uno de los cuatro clasificados para la promoción de ascenso, Unionistas, Arandina, Cristo Atlético y Salmantino, dan el salto de categoría y ascienden. La duda sobre el futuro quedará resuelta en dos o cuatro semanas, dependiendo de si el conjunto salmantino, Unionistas, logra en primera instancia, en la eliminatoria de campeones, subir. Si no es así, el club burgense deberá estar pendiente de la supervivencia de los cuatro equipos en los cruces de promoción.

Antes de la resolución final de su futuro próximo, el Sporting Uxama ha alcanzado el objetivo de la salvación en el terreno de juego. Un logro que el técnico del club burgense califica de difícil por las particulares circunstancias que rodean al equipo. «Hemos competido hasta el final con un grupo de jugadores del pueblo y el entorno de El Burgo de Osma. Lo que nos ha permitido ser un equipo unido y salir de la situación en la que estábamos metidos. Sabíamos que teníamos la capacidad para salir y en la segunda vuelta lo hemos demostrado con unos números de mitad de tabla. Arrastrábamos los problemas de la primera vuelta. Salir de esa situación ha sido un premio aunque ahora debemos esperar a los arrastres», analiza Rubén Puente, que considera una decepción tras el esfuerzo perder la categoría. «En Castilla y León existen los arrastres, cosa que no ocurre en otras comunidades como Aragón. Eso significa que no tendrán que esperar para conocer el número de descensos y los que suben y bajan. Nosotros debemos esperar con lo que eso supone para estructurar y organizar la próxima temporada. Es una desventaja. Nos gustaría que desde la Federación de Castilla y León se cambie para que no afecte de esta forma», explica.

Ruta considera que la situación peculiar del Uxama, con un 90% de su plantilla formada por jugadores locales y del entorno, provoca una doble lectura, una favorable y la otra menos amable. «La parte positiva es la implicación de los jugadores, no se descompone el grupo. Lo malo es que no hay jugadores de otros sitios, como en otros equipos, que cobra y en teoría aportan cierto grado de calidad», comentó el técnico. Completada la temporada, para la próxima describe algunos de las correcciones que deben afrontar. «Se debe realizar una pretemporada en condiciones, formar el equipo y el cuerpo técnico con anterioridad y estructurar la campaña con tiempo», describe. Con varios cambios respecto al presente curso, Ruta cree que el club tiene los mimbres de un equipo para seguir en la categoría. «Manteniendo la base de la plantilla y realizando algún fichaje más creo que el equipo está hecho para seguir en Tercera», asume el técnico, que ha vivido una competición «muy igualada, con un nivel bueno y en la que, ojalá, sigan tres equipos sorianos». Eso significaría que el Uxama sigue en Tercera.

A la espera de conocer el futuro del equipo

Rubén Puente se encuentra a la espera de conocer el futuro del equipo, que pasa por las series de promoción de Tercera a Segunda división B. «Nadie del club se ha puesto en contacto aún conmingo. Hemos finalizado la temporada, pero estamos a la espera de saber el futuro del club, si juega en la Primera División Regional o si sigue en Tercera. Cuando se sepa el futuro del Uxama escucharé. Primero, hay que tener claro donde se queda», comenta el técnico, ahora pendiente únicamente de descansar las próximas fechas. «Ha sido una temporada bonita, pero de desgaste. Me incorporé en noviembre y ha sido de mucho desgaste hasta el último partido y de estar pendiente de todo. Ahora, lo que toca es descansar durante unos días. Cuando se sepa el futuro del equipo escucharé lo que me tengan que decir», señala. El club debe esperar a la resolución de las eliminatorias para saber si ocupa un puesto en la Regional o sigue en la categoría nacional en el Grupo VIII de Tercera división. Su permanencia en el terreno de juego está pendiente de los ascensos de los equipos inmersos en las eliminatorias de promoción.