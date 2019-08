Hemos trabajado para ganar

Finalizado el periodo de pruebas, la competición se presenta mañana con toda su repercusión. Por encima de todo, los puntos en juego. Luis Carrión, técnico del Numancia, conoce la trascendencia del momento y le otorga la importancia relativa para no generar ansiedades ni tampoco expectativas fuera de lo normal. Ya no es un partido de ensayo y sí uno de la competición con la que se despega en el campeonato. El primero de los 42 que debe completar. «Tenemos ganas de empezar lo bueno, pero debemos tener cierta calma porque las sensaciones son buenas aunque nos enfrentamos a un rival difícil y que nos pondrá las cosas complicadas», alertó el entrenador rojillo en su habitual repaso semanal de su equipo en la sala de prensa de Los Pajaritos, justo en las horas previas al inicio de la Liga 2019-20.



Para el debut liguero, Carrión lo tiene claro. «Debemos ir a muerte en todo. Aunque si ganas, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Si empatas, venirte abajo. Y si pierdes, que esto es un desastre. Hay que estar tranquilos y hacer las cosas bien. Hemos trabajado toda la pretemporada y esta última semana para poder conseguir ganar este partido. Tengo muy buenas sensaciones y la misma ilusión que cualquiera en la ciudad y lo que debemos hacer es mantener una trayectoria lineal: nuestro objetivo es ganar y hacer daño al rival para conseguirlo, sin pensar nada más. Hay que hacer un buen partido el domingo, salir satisfechos por haber dejado todo en el campo e intentar hacerle el mayor daño al Alcorcón, que es lo que hemos trabajado, y que ellos no nos lo hagan. Lo más importante en un partido de fútbol para que nos lleve a conseguir los tres puntos», indicó el técnico que ve a sus jugadores muy centrados para el comienzo. «Los futbolistas son conscientes de que haciendo las cosas mejor o peor, no hablo de ganar o perder, podemos conseguir que mucha gente se ilusione y sea feliz. No todo el mundo tiene esa capacidad. Es lo más importante y eso debe entenderlo el jugador, asumió.



De su equipo espera convertirse en protagonista. «Me gustaría ver un equipo intenso, con personalidad, que quiera llevar el partido donde más le interese. Me gustaría, en definitiva, durante todos los partidos en los que esté de entrenador, que en el campo pase lo que nosotros queramos. No siempre puede ser por lo que debemos estar adaptados para cuando no pase lo que queremos. No es lo mismo jugar con un rival que juegue atrás con línea de cinco o de cuatro. No es lo mismo un rival replegado o que presione arriba. Hay que adaptarse al rival viendo sus puntos débiles y sus puntos fuertes. En la mayoría debes adaptarse a ciertos aspectos del rival, pero a partir de un modelo de juego que tenemos claro y que con los jugadores que tenemos podemos sacarle partido. Tenemos gente rápida, buena con el balón, rematadores arriba y debemos explotar todo eso. Quiero un equipo valiente y que sepa lo que se juega», analizó.



Sobre el rival, Carrión apuntó varios de esos aspectos a tener en cuenta. «He visto casi todos los partidos del Alcorcón de pretemporada. Espero un equipo dinámico, con gente muy rápida por banda, con puntas como Dani Romera, algo diferente a lo que tenían. Un buen equipo de Segunda, complicado como la mayoría. Con 14 refuerzos en una categoría donde se mueven mucho las plantillas», radiografió el técnico.

Último entrenamiento

El Numancia ultima hoy la preparación del debut liguero con la sesión programada a partir de las 10.00 horas en Los Pajararitos. El ensayo previo al partido de mañana, 18.00 horas, en el que no estarán los lesionados, Néstor Albiach y Admonio Vicente, ya en su última fase de recuperación, y el sancionado Iván Calero. Todos los jugadores disponibles están citados para el encuentro antes de conocer la lista definitiva de los 18 elegidos para la puesta en escena de la presente temporada. En los partidos de casa, la lista de convocados se conocerá antes del inicio del partido.