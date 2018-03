Los hermanos Díez van lanzados hacia el Mundial

Los hermanos Iván y Sancho Díez se adjudicaron este pasado fin de semana el primer podio de la temporada. Lo hicieron en Beasáin (Guipúzcoa), la única carrera de monociclo que se disputa en España. Confirmaron así su buen estado de forma para abordar el próximo agosto el objetivo de esta temporada, que es Mundial de la disciplina que este año se disputará en verano en Corea. Curso que inician con una gran noticia de cara a su preparación: podrán participar en el circuito de BTT de la Diputación de Burgos. Una oportunidad única que los monociclistas aprovecharán para medir sus fuerzas dentro del ambiente competitivo.

«Habitualmente no te dejan competir con las bicicletas por el tema de los seguros, pero este año Burgos ha decidido hacer la excepción», relata Iván. Los hermanos podrán participar así en cualquiera de las 22 pruebas de las que consta el circuito de BTT de la provincia, la primera este próximo fin de semana en la localidad de Fuentespina.

El monociclismo es en España una disciplina muy joven que en la actualidad no está amparada por federación alguna. Por eso mismo no tiene competiciones oficiales, sino quedadas que estos deportistas hacen para poder prepararse para sus citas, en este caso mundialista. «Al final esto es una apuesta a punto, ver cómo vas y sobre todo sentir la competición. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad contra los ciclistas y más de ese nivel, pero por lo menos podemos competir contra nosotros mismos y sentirnos en la piel del competidor», explica Iván Díez. Así, todas las pruebas que puedan realizar compatibilizando el trabajo antes de la cita mundialista les servirán para ponerse a punto.

Hasta la fecha, los hermanos, que siguen en la búsqueda de apoyos para poder alcanzar la meta del Mundial de Corea, han pasado por otro Mundial en San Sebastián y un Europeo en Holanda. Iván se ha subido hasta un segundo cajón continental en la modalidad de enduro y al tercero en subida y en sus mejores carreras ninguno ha bajado de la décima posición.

PRIMERO Y SEGUNDO

La de Beasáin era la primera cita del año para los sorianos, una prueba consistente en 14 kilómetros por asfalto en circuito urbano en la que compitieron unos 60 deportistas. Tras una carrera con mucho viento, pero con muy buen ambiente, Sancho Díez, el pequeño de los hermanos, consiguió un merecido segundo puesto ganando con su monociclo de 29 pulgadas a los ya habituales competidores de esta prueba que portaban monociclos con rueda de 36 pulgadas. Una diferencia que, en superficie llana, hace que quienes lleven rueda más grande puedan avanzar más rápido. Al primer cajón se subió Iván Díez, él ya con un 36 sin cambios con el que además consiguió bajar en tres minutos el récord de la prueba.

Apenas tres años después de comenzar en la disciplina, los sorianos apuntan alto con sus monociclos.