Hooligans del Liverpool en Barcelona: tiran a un turista y a un latero a una fuente

Unos 500 seguidores del Liverpool que han venido a Barcelona a ver el partido de semifinales de la Champions League que enfrenta a su equipo con el Barça la han liado en la capital catalana. Este martes se instalaron en la plaza Reial del barrio Gòtic para beber y provocaron ya algunos incidentes. Dos trabajadores del hotel Plaça Reial fueron agredidos y necesitaron atención médica.

Pero no solo eso, entre las lamentables imágenes que circulan por las redes está la del momento en el que tiran a un turista asiático a una fuente, tras lo cual se empiezan a mofar de el cuando se dirge hacia ellos a pedirles explicaciones.

This isn’t banter or funny ..I’d want these so called “fans” treated the same as any other club’s that are found to be abusive or racist as they seem to be in this clip ..find them ,identify them and ban them @lfc 😡 pic.twitter.com/7kfOfGHP9D