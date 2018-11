El once que presente el C.D. Numancia el domingo ante el Rayo Majadahonda no variará mucho del que actuó la pasada jornada en Granada. Eso sí, lo que es seguro es que habrá al menos un cambio obligado al no poder contar con el sancionado Yeboah en la banda derecha del ataque. Otra duda más que razonable es la demarcación que ocupará Escassi sobre el terreno de juego. En el ensayo de ayer actuó de central y también de pivote en el centro del campo. López Garai es el que tiene la última palabra.

El entrenador numantino le sigue dando vueltas al posible once inicial por el que apueste ante el Rayo Majadahonda. En el partidillo llevado a cabo en el campo de Los Pajaritos se vio que López Garai tiene varias opciones en la cabeza para suplir la baja de Yeboah. Todas las miradas apuntan a Marc Mateu y a un protagonista inesperado como es Unai Medina, que ya está al cien por cien en el apartado físico.

El míster ensayó con Unai en el costado derecho, por delante de Markel. Una opción que supondría cambiar hombre por hombre y que daría continuidad a la línea defensiva que jugó enLos Cármenes. La solución de Unai como extremo ya se vio al final de la pasada temporada cuando Arrasate apostó por el vasco formando dupla con Markel por el costado diestro. De ser la posibilidad elegida, Mateu continuaría como lateral izquierdo.

Pero López Garai también se imagina otros protagonistas para hacer frente al Rayo Majadahonda. Mateu dejaría el lateral zurdo y pasaría a ocupar el ataque por la derecha, como ya lo hizo hace unas jornadas en La Rosaleda ante el Málaga. Esta alternativa supondría que Luis Valcarce apareciese en escena para regresar al lateral izquierdo de la zaga. Mateu, Guillermo y Oyarzun formarían la tripleta atacante de los numantinos.

Otras opciones se caen por su propio peso ya que Nacho no entrenó ayer con el resto de sus compañeros y todo hace indicar que el canterano no siquiera entrará en la lista de convocados. Si Nacho estuviera al cien por cien sería el principal candidato para atacar por la derecha.

Además de esta duda en la banda, otra interrogante es ver dónde jugará un hombre imprescindible para López Garai como es Alberto Escassi. En las dos últimas jornadas ante el Tenerife y el Granada, el malagueño ha jugado como defensa central con un rendimiento más que notable. Pero por lo visto ayer existen opciones reales de que Escassi pueda volver a ser el ancla del Numancia en el centro del campo.

En las dos últimas jornadas ha sido Kako el elegido para llevar el peso del equipo en el puesto de pivote y cumplía con nota. Si Escassi vuelve a la parcela ancha el de Tudela tendría que ver el inicio del partido desde el banquillo.

De cara al once del esta decimocuarta jornada, hay jugadores que tienen el puesto fijo sí o sí por su rendimiento a lo largo del curso. Los Juan Carlos -ayer regresaba a los entrenamientos tras participar el miércoles en un partido solidario en Palma de Mallorca-, Atienza, Fran Villalba, Diamanka y Oyarzun son hombres de la máxima confianza del míster.

En lo que hace referencia a la punta de ataque, lo más normal es que Guillermo continúe una semana más liderando la ofensiva rojilla, aunque López Garai podrá contar ya con Higinio después de perderse el partido de la pasada semana en Granada por un esguince de tobillo. El otro delantero es un Jordi Sánchez que ofreció una notable impresión durante los minutos que jugó en Los Cármenes. Además tiene el comodín de Borja Viguera.

Garai insiste en la presión

Aritz López Garai insistía en el entrenamiento de ayer en cómo se le debe jugar al Rayo Majadahonda para minimizar los puntos fuertes del equipo entrenador por Iriondo. Hasta en dos ocasiones, el entrenador del Numancia se dirigía a sus jugadores e insistía en hacer una buena presión desde la delantera para que el rival no saque el balón jugado desde la defensa. «Tenemos que ser valientes e ir a por ellos desde el primer minuto», explicaba López Garai a sus pupilos. Una presión desde el ataque para que los defensas rivales Rafa, Morillas y Galán tengan dificultades para jugar y combinar con sus compañeros.

El técnico vasco se refería a las características del Rayo Majadahonda y señalaba que «es un rival atrevido con el balón. Es un equipo que juega y que también deja jugar». En un momento de la conversación en el centro del campo de Los Pajaritos Garai comparó al Rayo Majadahonda con la Cultural Leonesa de la temporada pasada.

Luso, baja en el Rayo Majadahonda

Tras los resultados de la prueba médica, Luso sufre una rotura en el bÍceps femoral de la pierna izquierda y se perderá el partido de Los Pajaritos. Galán será su sustituto en el centro de la defensa. El Rayo completó la sesión del entrenamiento del jueves en la que reinó el buen ambiente. Los de Iriondo continúan trabajando en el próximo reto que tienen: el Numancia. En la sesión de hoy, los majariegos. que volvían a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, realizaron un partido.