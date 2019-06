Huerta destaca la gran campaña del Numancia B

El domingo finalizó la temporada para el Numancia B con una derrota en Cádiz en el último suspiro de la prórroga del partido de vuelta de la segunda eliminatoria por el ascenso a Segunda B. Una campaña larga con una fase regular y dos eliminatorias por el ascenso que dejan satisfecho al responsable del banquillo del filial, José Alejandro Huerta. La eliminación del domingo no empaña la trayectoria del equipo, según el técnico ya con la perspectiva de los días transcurridos para realizar un balance. «La temporada es de sobresaliente. No teníamos el objetivo marcado de meternos en el play-off, pero el equipo ha crecido en un grupo muy competitivo de Tercera con equipos muy complicados, varios de ellos en capitales de provincia por lo que era de enorme exigencia», analiza.

«Durante la segunda vuelta hemos competido sin margen de error. Hemos conseguido cifras de récord como el número de victorias, en los goles anotados, sin derrotas en casa en la liga y en los 90 minutos de las eliminatorias de ascenso. Son números de sobresaliente», describe el entrenador, que valora de manera muy importante la fase de promoción. «Terminamos cuartos y nos obligó a jugar frente a un segundo, el Laredo, al que derrotamos en los dos partidos. Luego, frente a un primero, el Cádiz B, líder de un grupo tan potente como el décimo. Mantuvimos la portería a cero durante los 90 minutos de los dos partidos y solo nos superaron en el 110 ya en la prórroga. Estoy contento porque competimos hasta el último suspiro demostrando nuestro rigor defensivo y solo nos superaron al final. Sabiendo el dolor que nos produjo, con el tiempo valoras más lo que hemos conseguido. Estoy muy agradecido al equipo y al club por todo lo que nos ha ofrecido», reconoce.

Sobre el grupo de futbolistas, Huerta destaca el bloque. «Hemos competido toda la temporada con una plantilla de 19 jugadores y todos por debajo de la categoría sub-23. Hemos sido el equipo menos goleado y hemos marcado 69 tantos. Hemos demostrado tener alternativas y recursos en nuestro juego, esa es la esencia del equipo. Estoy muy contento porque han vivido una experiencia como la fase de ascenso», se congratula. Para buena parte de este grupo de jugadores, «se cierra el ciclo del filial». Su futuro, todavía no se ha decidido. «Algunos quizás pasen al primer equipo, pero es una decisión que corresponde a la dirección deportiva. Para otros, el escaparate de la promoción les puede servir para llegar a algún club de superior categoría. Es un proyecto que termina habitualmente con la fase de promoción de ascenso, pero por detrás hay un futuro con un División de Honor que ha realizado también una enorme temporada. Tiene jugadores que deberán liderar el próximo proyecto», comenta.

Ese nuevo proyecto, todavía no sabe si lo comandará. «He completado el ciclo, que suelen tener tres o cuatro años de vigencia. Soy un hombre de club y esperaré a ver lo que tiene previsto. Estoy a su disposición, pero es pronto todavía para hablar de estos temas», explica. Lo que sí tiene claro es que varios de los jugadores que formarán el próximo proyecto llegarán del Juvenil de División de Honor. «Seguirá alguno de este grupo, pero otros lo tendrán complicado para continuar por superar la edad sub-23. La confección de la plantilla y los posibles ascensos al primer equipo dependen de la dirección deportiva, no me compete a mí, pero por perfil y madurez podría haber alguno», indica. Lo que sí depende de él es reconocer el mérito de su grupo de trabajo, «que no se ve porque los jugadores son los protagonistas y el técnico al que enfocan habitualmente por ser el responsable», destacando a Dani Lagunas, David Ramos, Alfredo Ramírez, Álvaro Núñez, Julián Cembrero, Patricia Ramírez y Amaya Unzu. «Realizan un trabajo diario de exigencia profesional y no se ve, pero importantísimo para alcanzar lo que hemos conseguido», finaliza.