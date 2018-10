Hugo de Miguel: «Llegar hasta aquí era algo que no me podía imaginar»

Hugo de Miguel no ve el momento de calzarse las zapatillas y tomar posiciones en la lista de salida de los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de la Juventud. «Tengo muchas ganas de correr», asegura. Desde Buenos Aires, donde lleva ya casi una semana con la selección española de atletismo, el soriano asegura que esta es una experiencia que no había alcanzado a imaginarse. «Me lo habían contado, que se iba a hacer, y yo como si nada porque pensaba que no iba a venir, pero me clasifiqué». Se quedó cuarto en el Campeonato de Europa celebrado en la ciudad húngara de Györ y consiguió un billete. El resto de la historia la sigue escribiendo ahora. «Yo voy a intentar salir a hacerlo lo mejor posible, luchar por el máximo y mientras que lo haga bien, tenga buenas sensaciones y corra como quiera correr, voy a estar contento, da igual el puesto».

Los Juegos Olímpicos de la Juventud celebran este año su tercera edición. Están pensados para atletas de 14 a 18 años. La Real Federación Española de Atletismo viajó el pasado 2 de octubre con un grupo de 18 deportistas (once mujeres y siete hombres). Entre ellos, el soriano del Club Atletismo Soria, que suma 17 años desde el 8 de agosto de este verano. «Esta experiencia me sirve para darme cuenta de que todo esfuerzo tiene su recompensa», asegura. La recompensa, en este caso, es la de llegar a Buenos Aires y sobre las expectativas lo tiene claro: «Seguro que si lo hago bien para mí, haré un buen resultado».

De Miguel llega «con muchísimas ganas». Después de seis días en Buenos Aires, en los que el grupo español ha participado en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud el jueves pasado y ha disfrutado de algunas de las competiciones de diferentes disciplinas, «toca empezar a concentrarse más». El discípulo de Ramón Zapata tiene por delante dos días de competición. Las pruebas atléticas se disputarán en el Estadio del Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en el barrio de Villa Soldati en el sureste de Buenos Aires. Esta tercera cita olímpica, además, cuenta con algunas novedades, como que los atletas que disputen los 1.500, 3.000 y 2.000 metros obstáculos deberán correr también una prueba de

campo a través. Así, De Miguel correrá el viernes los 1.500 metros y el martes el cross.

Como pudiera parecer, este no será el fin de temporada para De Miguel, sino un comienzo. «En verano paré 42 días, porque si no la temporada se me iba a hacer muy larga y podía llevarme una lesión», explica el atleta. Fue después del cuarto puesto europeo y comenzó a entrenar el pasado 20 de agosto, lo que a la vez puede ser un hándicap. «Paramos para poder prepararme la temporada siguiente e intentarlo hacer bien aquí, aunque igual no estoy a mi 100%», explica. En cualquier caso, dice: «Llegaré como tenga que llegar». El objetivo, el del principio, es claro: «Luchar por el máximo».