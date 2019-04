El Numancia busca en Cádiz huir de los problemas. Esos a los que se puede ver dirigido en el final de liga de no poner remedio a su escasez de buenos resultados (dos victorias, tres empates y tres derrotas en los últimos ocho partidos), lo que le ha llevado a situarse en estos momentos a cuatro puntos del descenso, a siete si se dan por ganados los tres frente al Reus en la antepenúltima jornada. Un discurso repetido en las últimas semanas sin solución hasta la fecha. El conjunto numantino se ha metido en la dinámica de verse atrapado en una situación repetida de la que no sale para mejorar en su clasificación, pero tampoco le ubica en el peligro inminente. Un lugar indefinido por la impericia propia del equipo de Aritz López Garai para solucionarse los asuntos propios y por la de sus rivales que tampoco son capaces de apretar con continuidad la clasificación. Solo el Extremadura consiguió en la anterior jornada estrechar la distancia para avisar al resto de implicados que el final del campeonato puede traer alguna sorpresa para la plaza de descenso que no parece aún adjudicada. Para las otras dos, el Reus está ya descendido, Córdoba y Gimnàstic cuentan con buena parte de las papeletas en juego.

El Numancia intenta no generarse más líos en una de las suertes que peor ha manejado esta campaña, la de sus desplazamientos. El conjunto soriano solo ha ganado en un viaje, a Almendralejo, y ha perdido en siete. Sufre más de la cuenta cuando juega fuera de Los Pajaritos por mucho que haya empatado en nueve ocasiones demostrando la dificultad que encuentran sus opositores para superarle. A la tropa de López Garai, también les cuesta un mundo imponerse. Con estos antecedentes han viajado a Cádiz para medirse a un conjunto en plena lucha por el ascenso y la promoción. Un equipo que le gusta jugar de manera trepidante, rápido, intenso, agitado y con muchos espacios. Con el tipo de jugadores que pueden penalizar errores en la circulación del balón, circunstancia que ha puesto en más de un apuro a los numantinos. Por el intento de minimizar esos errores pasa buena parte de sus opciones. La otra, asentar el sistema defensivo con la incorporación de dos jugadores que han estado ausentes en las últimas citas. Unai Medina y Cristian Ganea entran en la lista de convocados con muchas posibilidades de meterse en el once titular. A partir de una buena defensa, puede presentarse la ocasión para huir de los problemas.