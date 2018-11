Ignacio Sánchez regresa a Soria más ambicioso

Rescindido el contrato en Grecia por problemas económicos del club, Iraklis Chalkidas, con el que se había comprometido la presente temporada, Ignacio Sánchez regresó a Almería donde entrenó las últimas tres semanas con el Unicaja para mantener la forma y así no perder tiempo por si llegaba una oferta para retomar la campaña. Conocida su situación, el Río Duero Soria realizó esa llamada y el colocador andaluz no se lo pensó. «Estuve hace tres años en Soria y estuve muy a gusto. He vuelto porque me siento como en casa y al llegar ya me he sentido como en la gloria», explicó el último fichaje del club soriano, presentado ayer en la Cámara de Comercio de Soria como nuevo jugador junto a su entrenador, Manuel Sevillano.

El conocimiento del club, la ciudad y el equipo han obrado de manera determinante para la vuelta de Ignacio Sánchez, que en estas dos temporadas transcurridas desde su marcha de Soria ha pasado por el Ibiza y el Unicaja Almería. «Vuelvo con más experiencia después de dos años jugando en la Superliga, competición que conozco de manera sobrada. Mi intención al irme a Grecia era conocer otras ligas y otros campeonatos, otro voleibol. Llevo toda la vida jugando en la Superliga y necesitaba cambiar. No descarto que en un futuro lo vuelva a intentar, pero ahora estoy aquí para jugar con el Río Duero», apuntó el colocador, que llega con la intención de aportar «mucho compañerismo y trabajo. Por mi forma de ser, soy generoso por lo que intentaré hacer equipo trabajando para intentar ganar. Luego, si el rival es superior se reconoce y se le felicita», indicó.

La aspiración del nuevo jugador es la de «conseguir mínimo lo de la temporada que estuve aquí. Para ello hará falta trabajar mucho y salir a los partidos con el objetivo de que podemos ganar a cualquiera. Luego, se podrá o no superar esa meta, pero siempre debemos pensar que podemos ganar y con trabajo es posible», confió. Ignacio Sánchez ya se ha incorporado a los entrenamientos con el grupo y reconoce que hay un buen grupo para aspirar a objetivos más altos, más allá del inicio de la competición en la que se han perdido tres encuentros y el pasado sábado se ganó el primero. «Estoy preparado para jugar. He entrenado con el Unicaja una vez que regresé de Grecia. Llevo tres semanas en Almería y no he querido perder la forma para poder jugar cuanto antes», comentó el colocador, que suplirá la baja de Jaime Pérez, lesionado hasta después de Navidad, como confirmó el técnico Manuel Sevillano.

Sevillano, satisfecho

Manuel Sevillano se mostró satisfecho con la llegada del nuevo jugador al seno del equipo. La falta de un colocador por la lesión de Jaime Pérez obligó a solicitar la colaboración del colocador del Sporting, Dani González, para completar las sesiones de entrenamiento y dar calidad al trabajo con dos efectivos en las jornadas de preparación. Sevillano lo recordó ayer otra vez durante la presentación de Ignacio Sánchez, que ya se ha incorporado al trabajo con el resto de sus compañeros. La fase de adaptación no le durará apenas unos días porque conoce a buena parte de los jugadores con los que vuelve a coincidir en el Río Duero. «Es un lujo y un privilegio contar con este tipo de jugadores que dan un salto de calidad al equipo con el que juegan y a la Superliga», destacó el entrenador celeste. «Desde la lesión de Jaime estábamos buscando un colocador. Dani González nos ha ayudado durante este tiempo y cuando surgió el nombre de Ignacio nos movimos para intentar que viniera. Nos puede aportar muchísimo porque es uno de esos jugadores con experiencia que hacen subir mucho al equipo al que llegan. Estoy convencido de que nos ayudará», confió. Lo que ya ha notado el entrenador es su presencia en los entrenamientos. «Se nota el incremento en la intensidad de las sesiones de trabajo. Confío en el trabajo día a día. Con mayor competencia entre los jugadores al final salen las cosas. Y el año pasado nos ocurrió algo parecido con un inicio malo de la competición y una remontada en la segunda parte de la temporada», recordó Sevillano, consciente de la necesidad de trabajar a tope.

Victoria necesaria

La victoria del pasado sábado sobre Manacor, la primera de la temporada para el Río Duero Soria en la Superliga, obró como un bálsamo anímico, según destacó ayer Manuel Sevillano en su repaso a la actualidad del conjunto celeste. «Ahora, nos toca seguir. Y el siguiente rival es L’Illa Grau, uno de los equipos que más ha cambiado respecto al pasado año», alertó. Esta visita a Castellón obligará al equipo a dar continuidad al resultado frente al Manacor, pero mejorando. «Nos tocará jugar mejor para ganar. Además, después de Castellón nos viene Almería», advirtió. Pese a la victoria, el partido frente a Manacor no resultó un trámite. «No salimos relajados, todo lo contrario. Estábamos nerviosos por las tres derrotas precedentes. Teníamos dudas porque no se disipan si no ganas. La victoria era necesaria anímicamente, además de la situación deportiva, claro, pero ganando nos permite armarnos para alejar esas dudas. Nos toca seguir trabajando, como hicimos el pasado año para repetir victorias y dar continuidad a nuestra mejoría. Siempre a través del trabajo diario», confió.