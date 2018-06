La igualdad se prolonga hasta el final de la competición

Hasta el último momento, no se resolvió todo lo que la competición de Segunda división ponía en juego el pasado sábado. Finalizado el campeonato, el Rayo Vallecano se alzó con el título de la categoría, además del ascenso directo. Junto al conjunto madrileño, el Huesca subirá el peldaño a Primera división, circunstancia que ya se conocía con un margen de un par de semanas lo que no ha desterrado la idea de igualdad de la categoría. Ni Rayo ni Huesca han descansado con tranquilidad en todo el campeonato hasta consumar su ascenso y únicamente lo han podido realizar en esta recta final de dos semanas en el caso de los oscenses y en una los madrileños.

La tercera plaza de ascenso se la jugarán cuatro equipos. La identidad de dos se conoció al pitido final de la jornada definitiva. Y también su orden de clasificación. El Zaragoza robó el tercer puesto al Sporting, ambos ya con esa condición de equipos clasificados para la promoción antes de la última jornada. Los otros dos se conocieron al cierre de la liga regular. El Valladolid derrotó al Osasuna y agarró la quinta posición a costa el equipo navarro que con ese marcador adverso perdió todas sus opciones. El Osasuna partía con muchas opciones de quedarse entre los seis primeros de darse un resultado diferente a la derrota. Un empate le hubiera valido, pero no consiguió puntuar en casa del Valladolid. El Numancia, por su parte, se aferró a la sexta posición gracias a la derrota del Cádiz, que perdió todas sus opciones con ese marcador y los que se daban entre los otros aspirantes. Consiguió igualar la contienda en Granada durante unos minutos, pero recibió un segundo gol que le hundió completamente. El conjunto soriano se valió de su posición de ventaja en los duelos con los implicados en la mayoría de las combinaciones derivadas por los empates, dobles, triples... El valor de los puntos cosechados ante sus rivales directos le abría la puerta de la promoción. Finalmente empatados a 65 puntos, esa posibilidad se la jugó con el Real Oviedo, que ganó al conjunto soriano en el Carlos Tartiere, 3-1, pero cayó en Los Pajaritos 3-0. Los detalles han condicionado la competición durante toda la temporada y uno de estos matices ha definido al equipo que ha llegado a la sexta posición.

De vuelta a Segunda B

De los cuatro equipos que han perdido la categoría, tres habían llegado en verano a Segunda división. El Lorca, la Cultural Leonesa y el Barcelona B ascendieron en la anterior fase de promoción desde Segunda B. El cuarto, el Sevilla Atlético, había aguantado una campaña más. Dos de los descendidos, además, son filiales por lo que en este momento, a falta de conocer dos de los nuevos clubes con la condición de equipos de Segunda, no hay ningún segundo equipo entre los integrantes del próximo campeonato. Mallorca y Rayo Majadahonda se unen a la nómina de los componentes de Segunda y todavía resta un par de semanas para completar el cuadro. Málaga, Las Palmas y Deportivo de La Coruña también estarán en la línea de salida de Segunda la próxima campaña por lo que se añade un componente más de complejidad a un torneo ya de por sí difícil.

Primera vez en promoción

Un ascenso a Primera no es una novedad para el Numancia. Lo que sí es novedad es la forma. El club soriano ha ascendido en tres ocasiones, pero siempre de manera directa, cuando el sistema de competición no recogía la posibilidad de hacerlo por la vía de la promoción. Desde la temporada 2010-11, el ganador de las eliminatorias por la promoción asciende junto a los dos primeros de la competición regular. En todos estos años, el club soriano no se ha acercado a esa posibilidad. Nunca antes ha alcanzado una posición cercana en puntos para luchar por entrar entre los seis primeros. Este curso, el Numancia de Jagoba Arrasate se estrena en este formato. Mañana inicia la serie de la primera eliminatoria, debe superar dos para llegar a Primera, frente al Zaragoza, que sí conoce el formato aunque no ha consumado el ascenso en anteriores ediciones.

Factor cancha y posición

El orden clasificatorio otorga cierta ventaja en las eliminatorias de promoción de ascenso. Tanto el tercer clasificado como el cuarto cuentan con el factor campo a su favor ya que juegan en casa la vuelta del cruce con el sexto y el quinto clasificado, respectivamente. Así, el Zaragoza, tercero, disputa mañana la ida en Soria ante el Numancia, sexto. La vuelta se celebrará el sábado en La Romareda. La ventaja por finalizar en mejor puesto no se queda en este único dato. En caso de empate, la vuelta tendrá la correspondiente prórroga para desempatar el enfrentamiento, pero no pasará de ahí. No habrá tanda de penaltis en caso de persistir la igualada. La eliminatoria se resolverá a favor del conjunto que haya terminado en mejor posición en la fase regular. Es decir, el Zaragoza pasaría a la siguiente ronda y el Numancia quedaría apeado.

En el otro cruce sucederá lo mismo. El Sporting, que juega en Valladolid el jueves, parte con esa ventaja para el partido de vuelta en caso de empate en la eliminatoria. El conjunto gijonés ha finalizado en la cuarta posición, mientras que el pucelano se clasificó definitivamente en la quinta posición. Para la última eliminatoria, la que medirá a los dos ganadores también será igual. El mejor clasificado partirá con esa ventaja por lo que los peor clasificados se encuentran condiciones para no finalizar en empate la serie por el ascenso.