Imaginación cuando las cuentas no salen

Cada deporte tiene sus peculiaridades y en el caso del voleibol la estadística es clave, sobre todo a alto nivel. En cada partido de Superliga hay un estadístico del equipo local que es el que envía la información a la Federación Española y además los clubes cuentan con sus propias herramientas para recopilar y analizar los datos, cada uno en su medida.

En la primera entrega de esta serie de datos contamos que el Numancia conseguía los suyos del programa Media Coach que facilita La Liga a los equipos de Primera y Segunda división. En este caso, los equipos de la primera liga de voleibol como el Río Duero cuentan con un programa, Data Volley, con el que se pueden analizar todos los datos que ellos mismos recopilan en cada partido y el vídeo técnico (tomado normalmente desde el fondo) en el que se sincroniza cada acción y dato con un momento de juego. Así es posible consultar, por ejemplo, todos los ataques bloqueados a un jugador en concreto. Incluso hay un grupo de Whastapp entre algunos de los equipos de la categoría en los que se intercambian estos datos de los partidos para contar con más información.

Suena bien, pero a 800 euros al año la versión ampliada, los celestes se apañan con la gratuita, con menos información y sin el análisis del vídeo. Y con mucha imaginación.

«Hay que echarle horas», afirma Elías Terés, segundo entrenador de Manolo Sevillano. Se refiere al trabajo que les ha costado adaptar un software de vídeoanálisis de fútbol (Longomatch) de modo que con una base de datos propia con vídeos de diferentes partidos puedan hacer una operación parecida a la del programa de pago. ¿Y cuánto trabajo supone eso? Calcula que unas cuatro horas por partido.

Así pues, Terés se encarga de seleccionar y cortar los vídeos que interesan (todo de modo digital, no con cortando y pegando VHS como hace no tanto) y es Sevillano quien los analiza para realizar un informe (otras tres o cuatro horas) en el que se detallan las rotaciones de cada rival, las trayectorias de saque, la distribución, las direcciones de ataque, el tipo de recepción para saber cómo juegan... Aunque de nuevo las matemáticas no son tales: «El problema es que te puedes encontrar un colocador -es el caso de Pedro Rangel de Teruel del partido que jugaron en Los Planos- que sea tan bueno que pueda cambiar la distribución como quiera», explica el técnico. Ahí casi no hay previa que sirva.

Por ejemplo, para la jornada en la que los celestes cayeron en Teruel por 3-1, los entrenadores analizaron el partido de ida y dos anteriores de los naranjas. Teniendo en cuenta las bajas o posibles cambios en la plantilla rival, escogen cortes en los que aparezcan los jugadores que les interesan y son con los que preparan el encuentro.

Ya durante el partido, Terés es el encargado de recopilar todos los datos desde el banquillo, al margen de los que toma Juan Carlos Petreñas, el estadístico, cuando juegan en casa y que son los que después aparecen en la web de la federación. «Yo lo que llevo son nuestros saques, los errores, la recepción local, de los rivales, el porcentaje de ataque...», explica el técnico. Son los pocos datos que deja incluir el programa Data Volley en su versión gratuita. Así, Sevillano puede apoyarse en el momento en estos datos para tomar decisiones sobre la pista. Una ayuda más importante si cabe en el caso del celeste, que además de entrenador es jugador y muchas veces la visión que se tiene desde dentro de la pista puede ser diferente. «Lo que nos aportan estos datos es información objetiva y es la que necesitamos en el partido», apunta Terés, que se resigna a que en ocasiones, a pesar de lo que digan estos datos, Sevillano tire de sensaciones.

Hay muchos modos de usar toda la información contenida en tres, cuatro o cinco sets y en el caso del Río Duero, que ha protagonizado un curso complicado, la han extraído y transformado en otro tipo de datos: «Volcamos en un documento excel la valoración de la recepción y la valoración del ataque colocándolo por rotaciones», explica el técnico. De este modo, y empleando un código de color (de rojo, amarillo, verde a verde oscuro, de malo a doble bueno) pueden valorar en cada una de estas seis rotaciones (cada vez que los jugadores varían su posición en el cambio de saque) cómo de buena es la relación entre estos dos valores. Buscan, incide Terés, «la mayor objetividad para saber dónde somos más fuertes o más débiles y dónde podemos hacerle un poco más de daño al rival».

Consciente de que la aplicación de estos datos «no es exacta», sí valora esta comparativa, ya que pueden ver durante el propio partido si hay algún tipo de descompensación (por ejemplo, buena recepción, pero ataque nulo). También si se produce un bajón: «Veíamos que a lo mejor puedes tener buenos porcentajes, pero al final de set puedes caer y se va poniendo cada vez más amarillo o rojo. Entonces es que nos desplomamos», explica Terés. Y el objetivo es que los cuadraditos sean lo más verdes posibles.

Con todo ello, cuentan con información tanto del desarrollo del partido como de la actuación de cada uno de los jugadores, con sus porcentajes de recepción, ataque, bloqueo... La propia federación en su página web proporciona las estadísticas de los partidos de Superliga y Liga Iberdrola y también de la competición masculina y femenina de Superliga 2, además de las valoraciones por jugador. Unos datos desconocidos más allá de esta categoría, ya que por ejemplo en el Sporting, en la tercera división, es un miembro del equipo el que graba los partidos por su cuenta y hace después las estadísticas. Lo que viene siendo a la vieja usanza.

En cualquier caso, y sobre todo de cara a las comparativas, es necesario tener en cuenta que estos datos son «subjetivos» en el sentido de que siempre hay una persona que interpreta cada acción del partido y que depende del criterio de esa persona el que la recepción, por ejemplo, sea buena, muy buena o excelente.

VERDE QUE TE QUIERO VERDE El Río Duero no ha protagonizado un curso fácil, ni sobre la pista ni sobre el papel que certifica una temporada en la que la cabeza ha sido clave en una competición más igualada que nunca. En este contexto, desde el cuerpo técnico celeste han utilizado los datos disponibles para establecer una relación entre la valoración de la recepción y el ataque en cada una de las seis rotaciones del equipo. Siendo rojo lo peor y verde oscuro el doble bueno. En la imagen que acompaña a este texto aparece la rotación 1 del partido ante Barça en casa en la séptima jornada, que terminó 3-2. La recepción en este caso fue del 75,8% y el ataque del 72,7%.

'Imaginación cuando las cuentas no salen' es la segunda entrega de la serie 'Datos en el deporte' y se publicó en la edición en papel de Todo Deporte del 28 de marzo. La tercera entrega, 'El estadístico', se puede consultar en la edición del 4 de abril y próximamente en la web.