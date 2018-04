Al Numancia le ha costado cuatro meses romper su maleficio fuera de su campo. La victoria del pasado sábado en Alcorcón acaba con una sequía sin ganar lejos de su mejor escenario, Los Pajaritos, desde que remontó en Valladolid un marcador adverso en el inicio del pasado mes de diciembre. En Soria ha cimentado su cosecha de puntos, 37 de 54 (casi el 70%), suficiente para no sufrir por la zona de peligro, pero se ha demostrado insuficiente para atacar objetivos más ambiciosos, justo cuando la competición se define y entra en la recta decisiva. Lejos de su campo ha firmado tres victorias y ocho empates, 17 puntos, para complementar sus números como local y alzarse esta última jornada hasta la sexta posición del campeonato.

Durante la primera parte de la competición, la media inglesa que marcó en su trayectoria le permitió mantenerse entre los seis primeros clasificados en 15 de las 21 jornadas disputadas. En la segunda vuelta, ha reducido esa clasificación entre los seis primeros a cinco de trece partidos completados. Más que nunca, la victoria de Alcorcón se manifiesta como un impulso necesario para mantener o atacar esas posiciones de privilegio frente al nutrido grupo de aspirantes al mismo objetivo. Pese a contar con más citas en casa, cinco de los ocho partidos que restan para concluir con el calendario, no puede olvidar esas tres salidas por el valor añadido de los puntos en juego y en previsión de lo que también se puede dejar por el camino en Los Pajaritos. Su buena trayectoria no le asegura el cupo de los puntos y más cuando varios de los equipos que deben rendir visita a Soria están en la misma órbita que el conjunto de Jagoba Arrasate.

Con dos victorias seguidas, ya había firmado ese dato en dos ocasiones precedentes a lo largo del presente ejercicio, aspira a mejorar esta estadística el próximo sábado frente al Lugo. El Numancia no ha sumado tres encuentros con victoria en todo el curso. Se le resiste desde el anterior cuando encadenó tres partidos ganados de la jornada 23 a la 25 frente al Getafe, Alcorcón y Reus. En este momento, por las señales emitidas en sus últimos enfrentamientos, y por los resultados cosechados, parece que ha superado un pequeño bache que le llevó al inicio de la segunda vuelta a perder pujanza en la clasificación y ralentizar la suma de puntos en juego. Superada la permanencia al traspasar la línea de los 50 puntos, el equipo se encuentra liberado sobre metas adquiridas de antemano. A partir de este momento, todo suma para presentar candidatura en esa lucha por la promoción y el ascenso.

La competición presenta a once equipos inmersos en la pelea por seis plazas. El calendario les mide en disputados partidos directos en las próximas jornadas lo que obliga a la mayoría a no ceder cuando el margen de reacción se ha reducido a cotas mínimas. No solo están en juego los tres puntos, también la situación particular en los enfrentamientos en caso de empates en la clasificación. Con la igualdad existente no es baladí este dato. Al Numancia se le cruzan en las siguientes semanas cuatro equipos metidos en su misma liga, en estos instantes, a falta de ocho jornadas:Lugo, Real Oviedo, Valladolid y Osasuna. De gran relevancia los choques por lo que puede sumar, lo que deja de conseguir frente a un rival directo y por la situación en la que quedarán ambos en la clasificación tras sus enfrentamientos de cara a esa posible igualdad en la tabla cuando resta tan poco para el final.

Con la victoria en Alcorcón recupera el pulso competitivo lejos de Soria, algo que le ha rebajado sus posibilidades de mejoría pese a que en la mayoría de sus citas ha demostrado ser un conjunto complicado de batir, de ahí sus ocho empates como visitante. Esa característica se había diluido un tanto por las derrotas en Albacete, Gijón y Granada. Los tres puntos de Alcorcón le permiten dar un nuevo impulso y necesario para la clasificación, siempre apoyado en su fiabilidad en casa.

La enfermería

Las lesiones condicionaron la última lista de convocados de Jagoba Arrasate para el partido de Alcorcón. La lesión de Guillermo y los problemas que arrastra Saúl amplían la lista de lesionados aunque todavía no es definitiva. A los jugadores que no estarán seguros el próximo sábado ante el Lugo, Luis Valcarce, Julio Álvarez y Adrián Ripa, a lo largo de la semana se debe ver la evolución de los efectivos con problemas. Manu del Moral iniciará esta semana algunos ejercicios con el grupo, pero aún podría esperar otra semana más para estar a disposición del técnico. Guillermo, con un esguince en el tobillo, está pendiente de su evolución a lo largo de la semana, lo mismo que Saúl, que arrastra un fuerte golpe. Carlos Gutiérrez ya ha superado su enfermedad.