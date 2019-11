El Numancia ha tomado impulso a partir de Los Pajaritos. Dos jornadas consecutivas en casa le han catapultado hasta los 21 puntos ubicando su posición clasificatoria en el balcón de la zona de promoción de ascenso. Esta fase de la competición se presentaba como una oportunidad de prosperar con las dos citas consecutivas como local y el conjunto soriano no ha dejado pasar la ocasión para sumar los seis puntos en disputa. El valor de Los Pajaritos quedó retratado en las dos victorias seguidas, una circunstancia complicada para la mayoría de los conjuntos que se pueden ver sorprendidos en su feudo pese a situarlo como el eje fundamental de su trayectoria. Al Numancia no le ocurrió y tanto Lugo como Albacete sucumbieron al dominio rojillo en su hábitat. En ocho jornadas celebradas en Soria, el grupo de Luis Carrión se ha impuesto en cinco ocasiones, ha cedido un empate y ha perdido en dos oportunidades. De los 21 puntos sumados, 16 los ha certificado en su condición de equipo local. Los otros cinco han llegado desde los desplazamientos donde todavía no ha firmado una victoria en las seis salidas realizadas.

Desde Los Pajaritos, el Numancia crece y progresa. Su dependencia de los puntos de casa es tan notable como necesaria para ascender en la clasificación, tal y como se desenvuelve en su condición de visitante. Sin una victoria todavía a favor fuera de Soria, el influjo del coliseo numantino en su trayectoria no pasa desapercibido por lo que busca esa fortaleza capaz de asegurarse los puntos que puedan complementarse con los sumados en los desplazamientos. Hasta la fecha, los cinco ganados en otros tantos empates a domicilio le permiten asomarse a la zona de promoción. No le alcanza para una plaza entre los seis primeros por la enorme competencia e igualdad reinante, pero le deja muy cerca, para seguir pugnando por no caerse de esa lucha en la que entran buena parte de los equipos y a la que aspiran la mayoría en una competencia cerrada.

La próxima jornada afrontará una nueva oportunidad para romper con la racha de falta de victorias como visitante. Se presentará en El Molinón con el propósito de ampliar la racha de victorias a tres consecutivas por medio de un resultado a domicilio que no ha conseguido certificar desde la temporada anterior cuando ganó al Extremadura en Almendralejo a finales del pasado mes de febrero. Trece salidas después, todavía no ha ganado. En la presente campaña, ha conseguido cinco empates (Extremadura, Deportivo, Racing, Real Oviedo y Ponderradina) y ha sufrido una derrota (Tenerife). Paradójicamente, en casa ha contabilizado una derrota más que fuera. Lo que no le ha impedido mantener una diferencia en puntos muy notable entre ambos apartados. La asignatura pendiente para el grupo de Luis Carrión es la de ganar a domicilio y acabar con la racha suya de seis salidas sin conocer la victoria, ampliada a una ya acumulada del ejercicio anterior.

En una hipotética clasificación con los resultados en casa, el Numancia solo encuentra como mejor equipo en la categoría al Cádiz. El líder de la competición ha sumado 19 puntos en siete partidos disputados en su campo. El conjunto soriano registra 16 en un enfrentamiento más, ocho. La misma puntuación que el Huesca, pero con un choque menos, siete. Por detrás conjuntos como la Ponferradina (15 puntos), Girona (14) y Almería (13). El valor de Los Pajaritos aumenta paulatinamente por lo logrado y por lo que no consigue fuera de ese escenario tan favorable. Lo realizado en estas dos últimas semanas cuenta, además, con la importancia de dar continuidad a dos victorias consecutivas, algo que no ha podido registrar por la falta de partidos ganados fuera. La racha asienta al Numancia en la zona noble y le aleja de los puestos de peligro, uno de los primeros objetivos del equipo para evitar problemas posteriores. Alejado de las posiciones comprometidas, el interés pasa por mantener la inercia favorable a partir la fortaleza mostrada en Los Pajaritos.

En el octavo puesto

La decimocuarta jornada deja al Numancia en la octava posición de la clasificación. Con 21 puntos, el equipo soriano se queda a dos puestos y a un punto del sexto, posición de promoción de ascenso. La victoria del Zaragoza ante Las Palmas le permite meterse en la promoción con 22 puntos, los mismos que el Albacete. El Cádiz sigue al frente del campeonato, con 34 puntos, diez más que el segundo, el Almería. Con la misma puntuación, 24, se ubica en la tercera posición el Fuenlabrada, mientras que el Huesca es cuarto con 22. Por abajo, Deportivo, Racing,Extremadura y Málaga completan las cuatro plazas de descenso a Segunda B.