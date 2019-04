La incomodidad de las salidas

El Numancia no se siente cómodo en sus salidas. Por los números cosechados hasta el momento, el conjunto soriano se enfrenta cada dos semanas al intento de darle la vuelta a una trayectoria complicada, que encontró una vía favorable en el desplazamiento a Almendralejo. Único destino del que ha regresado con una victoria. En nueve ocasiones se volvió con un empate, un dato muy significativo de los intentos constantes por no ceder en los desplazamientos y su resistencia a no perder, y siete veces regresó de vacío. Un total de doce puntos en el balance de ingresos, que no llega ni a la tercera parte de los sumados en total de la liga, 40, para situarse en el puesto decimosexto. En una hipotética clasificación de partidos a domicilio, el conjunto soriano ocupa el vigésimo puesto, solo con el Córdoba y el Gimnàstic por debajo de su posición al sumar siete y seis puntos, respectivamente. Incluso el Reus, que no ha disputado ningún encuentro de la segunda vuelta cerró su participación con más puntos fuera de casa, 13, de los que ostenta ahora el grupo de Aritz López Garai.

Tradicionalmente, el Numancia no se ha mostrado como un referente de equipo solvente lejos de su hábitat natural, Los Pajaritos. A lo largo de las temporadas precedentes, sus problemas para alcanzar victorias como visitante le han lastrado para superar posiciones medias en las distintas clasificaciones de cada año. Solo el pasado ejercicio encontró en Soria el recurso para engordar sus números con una gran trayectoria como local y corregir el déficit de puntos lejos del territorio numantino. En la campaña de la promoción de ascenso firmó tres victorias como visitante (dos más que en la presente), nueve empates (los mismos que en estos momentos) y nueve derrotas (dos más que las registradas hasta la fecha). Sacó 18 puntos en los viajes y 47 en Los Pajaritos para un total de 65. El registro de lo ganado fuera no llegó al 30% del total. La buena trayectoria en casa le permitió luchar por la promoción de ascenso y meterse por primera y única vez desde que se instauró el sistema de competición que rige en estos momentos con dos ascensos directos y uno más a través de las eliminatorias entre los cuatro siguientes clasificados.

Es cierto que al Numancia le cuesta ganar lejos de Soria, pero también lo es que sus rivales encuentran muchas dificultades para doblegar al conjunto rojillo. El abultado número de empates lo demuestra. Con esa cifra supera la de derrotas, pero no termina por imponerse con más frecuencia. Por ahí encuentra las complicaciones para estabilizarse en puestos más cómodos. Con el agravante esta temporada de no haber marcado una trayectoria tan regular en casa como la anterior. Sus últimos cursos, exceptuando el pasado donde también hubo momentos complicados con las dos últimas salidas en las que perdió frente al Lorca y Sevilla Atlético, ambos en zona de descenso, ha tenido esa dificultad para imponerse lejos de casa. Al conjunto soriano le quedan cuatro desplazamientos frente a tres conjuntos que se mueven por la zona alta de la clasificación y se juegan el ascenso directo y la promoción y uno más ante un rival directo en estos momentos en la lucha por la permanencia. Otra gran ocasión para acercarse a la salvación y mejorar los datos como visitante.

Entrenamiento

Yaw Yeboah no se ejercitó ayer con el grupo por haberse resentido de un problema muscular el pasado lunes. El jugador africano se sometió ayer a una resonancia en la que no se apreció ninguna lesión. Marc Mateu tampoco completó la sesión y se retiró antes que sus compañeros por precaución. Ganea, Medina y Guillermo entrenaron con normalidad y cubren una jornada más para su vuelta a los terrenos de juego. El Comité de Competición confirmó ayer el partido de sanción a Fran Villalba, mientras que Alain Oyarzun y Derik Osede siguen de baja para la próxima cita del equipo en Cádiz. Nueva sesión hoy de entrenamiento, 11.00 horas, para preparar el choque del domingo.