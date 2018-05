Íñigo no hace cuentas

«Soy de letras y los números no van conmigo». Así se expresaba Íñigo Pérez a la finalización del entrenamiento de ayer del C.D. Numancia cuando se le preguntaba por las cábalas que se están haciendo en estas dos jornadas que restan para alcanzar la clasificación para los play off de ascenso. El centrocampista no es amigo de hacer cuentas y pone los cinco sentidos en ganar el domingo en Sevilla. «Nos tenemos que centrar exclusivamente en nuestro partido», aseguraba.

Y es que al navarro no le falta razón ya que el Numancia lo primero que tiene que hacer es ganar al colista y luego ya habrá tiempo de mirar a otros escenarios en los que juegan rivales directo. «A priori sólo nos vale ganar al Sevilla Atlético y luego ya veremos la clasificación para ver cómo queda todo», comentaba Íñigo. El conjunto rojillo no depende de sí mismo en estos momentos, aunque a nadie se le escapa que sumando los seis puntos que restan la probabilidad de estar en promoción «es alta». El cerebro numantino insistía que «nuestra cabeza tiene que estar enfocada exclusivamente en Sevilla».

El filial hispalense es el último en la tabla y desde hace varias semanas está descendido matemáticamente a Segunda B. Así, el choque tiene unos condicionantes muy parecidos a los de hace un par de semanas cuando los sorianos viajaron a Lorca. «La previa es igual que la de aquel partido. Sabemos que no nos podemos relajar, pero no podemos jugar con ansiedad ni con una presión excesiva», indicaba Íñigo.

La derrota en Lorca debe servir de aprendizaje para un Numancia que sufría un duro revés. «Lo tenemos reciente y la cicatriz sigue doliendo un poco. La herida no está curada y no queremos otra», apuntaba el pivote. Íñigo Pérez tiene claro que en el viaje del sábado a Sevilla «tenemos que ir cargados de ilusión porque el reto que tenemos lo merece. Luego ya pensaremos en la Leonesa, en el que puede ser un partido histórico».

El de Pamplona echaba la mirada atrás y se refería a la importancia del gol de Higinio sobre la bocina ante sus paisanos de Osasuna. «Un gol que nos mantiene muy vivos. El ADN de este equipo es no dar por perdido un partido hasta el final. El empate a uno lo celebramos porque sabíamos de su importancia».

El Numancia parecía que tenía la promoción más que encarrilada, pero en las tres últimas jornadas ha dejado escapar la oportunidad de zanjar el objetivo al sumar sólo un punto de los últimos nueve disputados. «Esta mala racha ha llegado después de la mejor racha de la temporada al vencer al Lugo y al Oviedo. Los rivales, Valladolid y Osasuna, han llegado a Los Pajaritos con más precaución. No es un bajón en cuanto a rendimiento, se debe a que por estas fechas todo el mundo se quiere agarrar a lo que tiene y todo es muy valioso», comentaba el efectivo rojillo.