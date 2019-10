Al CD Numancia no le queda otro remedio que insistir para prosperar. Después de la derrota de la jornada precedente en Soria frente al Real Zaragoza, el conjunto soriano necesita corregir ese revés lejos de Los Pajaritos, en un hábitat que se está demostrando tan hostil y adverso como en ejercicios anteriores por la falta de victorias con cinco salidas cumplidas. Pese a que solo ha regresado de sus desplazamientos con una derrota, tampoco ha encontrado el consuelo de ganar en ninguno de sus viajes. La asignatura sigue pendiente y hoy toca examinarse en Ponferrada. Nueva oportunidad para zanjar el debate sobre el papel del conjunto soriano como visitante por mucho que el técnico Luis Carrión insista en ofrecer una misma versión de su equipo para afrontar los partidos dependiendo del escenario. «Los tres puntos valen lo mismo y lo único que puede variar al equipo es el rival», declara cada semana en las fechas previas a los partidos fuera de Los Pajaritos.



La derrota del pasado domingo privó al conjunto soriano de completar un primer cuarto más redondo, sin dar continuidad a su racha de ocho encuentros consecutivos sin perder. El resultado adverso le devuelve en el apartado numérico a las dos primeras semanas de competición en las que encadenó dos derrotas seguidas, pero no al de sensaciones. El conjunto rojillo desplegó una primera parte meritoria frente al cuadro maño, sin el premio del gol, y perdió pujanza en la segunda en la que recibió uno, el de la derrota. El apartado de goles es uno de los márgenes de mejora de los que habla el técnico a la hora de valorar el primer cuarto de la campaña. Con once a favor, uno por partido, la cifra se presenta como escasa para lograr mejores réditos durante los encuentros. Carrión defiende a sus hombres y aspira a la mejora sin mostrar desánimo por el trabajo en ataque. «La gente de segunda línea, no solo los delanteros, tiene que meter goles. Estoy contento con la aportación de la gente de arriba. Andamos bien, no veo un problema grande. En punta hemos variado porque son diferentes todos los jugadores (Higinio, Guillermo, Albiach, Zlatanovic). Ahora está jugando Higinio, creo que nos puede dar muchas cosas, además de goles, que estoy convencido que meterá más. No metemos muchos, pero no estoy descontento de la gente de arriba», confesó el técnico.



Por ahí pasa ese margen de mejora para dar un salto de calidad. El Numancia ocupa una cómoda posición media, a tiro de la promoción a nada que sus registros mejoren en ese apartado. De no hacerlo, la zona de peligro tampoco se encuentra lejana. Los detalles dictan las trayectorias y el conjunto soriano deberá insistir en lo que le ha llevado a sumar ocho jornadas sin perder, con cinco partidos sin recibir un gol. Para lograrlo, Carrión medita realizar algún cambio en el once con el propósito de abandonar la lista de equipos que todavía no han ganado fuera de su campo. Después de una derrota, la mejor forma de combatir la posibilidad de profundizar en una racha contraria pasa por insistir en las virtudes. Ese es el camino a seguir.

Castellano no viaja

De la convocatoria ofrecida por el técnico rojillo destaca la ausencia de Adrián Castellano, el único lateral zurdo con el que contaba ya que Héctor Hernández sigue en fase de recuperación tras la intervención quirúrgica por la fractura de mandíbula. Con esta decisión, Carrión deberá modificar la línea defensiva con la presencia de otro efectivo en esa posición. Álex Sola ya sustituyó a Héctor el día de su lesión y jugó por ese costado con Iván Calero en la banda derecha. A lo largo de la semana, las pruebas del entrenador también han permitido observar la posibilidad de que Escassi retrase su posición al eje de la defensa. Curro, cumplido su castigo de dos partidos, cuenta, a su vez, con opciones de recuperar un lugar de salida. Admonio y Héctor se quedan fuera por lesión, mientras que Vidorreta, Castellano, Marcos, Alain Oyarzun y Guillermo no han viajado por decisión del técnico numantino.