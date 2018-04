Jagoba Arrasate: «El Numancia tiene que celebrar la permanencia»

Jagoba Arrasate, entrenador del Numancia, afirmó tras el encuentro disputado ayer en Los Pajaritos que el equipo había hecho mejores partidos en casa, pero que los tres puntos conseguidos era «muy importantes». «Estoy contento porque hemos pasado el sufrimiento», dijo tras conseguir con la victoria la permanencia virtual en Segunda división. «El Numancia tiene que celebrar la permanencia todos los años». Con ello dijo que a falta nueve partidos por lo que tienen que «pensar en más» y para meterse de lleno en la puja necesitan «una victoria fuera de casa». Sabe que tienen rivales «que están necesitados» y se fijó ya en el siguiente objetivo: «Ahora a pensar en el Alcorcón porque nos daría un espaldarazo grande. Al final tenemos 51 puntos y hay mucho enfrentamiento directo. Queremos estar en la pelea hasta el final».

En cuanto al encuentro, admitió la calidad técnica del Córdoba, pero se mostró consciente del trabajo del meta vasco: «Una vez más, creo que Aitor nos ha salvado», asumió sobre el partido.

Sobre la acción de Guardiola dijo no saber si se había llevado o no la pelota con la mano, pero sí advirtió que Aitor estuvo «muy bien». Valoró además el esfuerzo de Mateu, «un jugador determinante». Sobre el pisotón que sufrió Saúl, indicó que fue un golpe, pero que tras el descanso el jugador quiso seguir. «Estaba un poco en vilo pero hemos aguantado y esperemos que no sea nada».

José Ramón Sandoval: «Hemos estado un poquito por debajo»

José Ramón Sandoval valoró ayer tras el encuentro que enfrentó al Córdoba con el Numancia en Los Pajaritos, que el equipo andaluz se fue de Soria «con la sensación de haber tenido una oportunidad más». Con la derrota cosechada fuera de casa, el técnico advirtió del «esfuerzo» que tiene que hacer para salir de abajo, pero admitió que había estado «un poquito por debajo» del Numancia.

Sobre el partido aseguró que el equipo cordobés «entró bien al partido», pero los jugadores «lo vieron tan fácil que nos relajamos». Explicó que defensivamente «estábamos bien, pero sabíamos que el Numancia nos iba a exigir, en las jugadas de ida y vuelta no nos encontramos bien». Sobre el gol, dijo que no les había servid «de nada». «Creo que en el centro del campo teníamos bien el balón pero no encontrábamos la parte de arriba».

Se fueron así con una derrota de Los Pajaritos, «pero hay que darle el mérito que tiene al Numancia, hemos estado un poquito por debajo de ellos». Advirtió además de que «la derrota no nos puede hacer daño» y centró las necesidades del Córdoba en «seguir sumando y mermar el déficit de puntos que tenemos». Sandoval admitió que el equipo «hoy no estaba cómodo en el terreno de juego», pero lanzó un mensaje a su afición: «Decir a la gente que somos los mismos que queremos salir de ahí, nadie nos va a quitar esa ilusión y pobre del que nos la quite».