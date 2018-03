El técnico del Numancia, Jagoba Arrasate, fue claro al finalizar el encuentro que los rojillos acabaron ganado al Tenerife: «Teníamos a un rival que en la primera parte ha estado mejor que nosotros, nos costaba dar ese paso adelante y debemos provocar las cosas, Aitor nos ha salvado del primero y hemos mejorado». El segundo fue, después, «un gran segundo tiempo». La victoria, aseguró, «es justa más allá de los momentos puntuales donde nos ha sonreído la fortuna».

Y benditos descansos: «A veces vienen bien porque analizas lo que pasa, no iba el partido por donde queríamos, hemos corregido cosas y así ha sido porque hemos sido como el día y la noche».

También valoró al equipo: «Saúl desde que vino entró, ha dado un buen rendimiento y entendía que Ripa rinde bien, estoy contento con los dos. No sé con qué parada de Aitor me quedo, nos ha dado puntos hoy además de batir el récord. A Diamanká le ha costado entrar pero ha ido a mejor, se mete entre líneas y lo ha hecho bien, el gol de Barcelona le dio confianza y hoy, como el equipo, ha ido de menos a más». En definitiva, «tres puntos importantísimos». Ojalá el de ayer fuera «un punto de inflexión, ojalá peleemos la liga por cosas que parecían imposibles al principio. La Liga está ajustada y Arrasate no pierde vista el objetivo. «Estamos a un punto del play off y a diez del undécimo». Ahora, lo que hay que hacer es «pensar en el Granada».

Joseba Etxeberria: «Hemos tenido situaciones claras»

El entrenados visitante Joseba Etxeberria coincidió a la finalización del encuentro con la opinión de Arrasate de que en la primera parte había sido del Tenerife: «En la primera parte hemos estado mejor, pero incómodos todo el partido, no había un dominador claro aunque hemos tenido las mejores ocasiones, no hemos acertado y en el segundo tiempo veíamos que la inercia iba para nuestra portería». El Numancia, dijo, empezó a dominarles y los tinerfeños no pudieron sacudirse esa presión. «Siempre que pierdes es una mala noticia, esto nos va a servir para aprender», advirtió, consciente de que tuvieron «situaciones claras» para ponerse por delante y, con ello, advirtió, «hablaríamos de otro guión». Pero no fue así.

«Es verdad que la dinámica y sensaciones eran buenas y este golpe ayudará a trabajar más fuerte todavía y con humildad», explicó el técnico, que valoró el «partidazo» Aitor. «Eso es señal de que generamos peligro pero no nos podemos quedar sólo con lo que podría haber sido, eso es un discurso vacío». El Numancia, continuó, «tiene las ideas claras, es ordenado y en casa te presiona mucho».Los rojillos se hicieron a su entender los dominadores del centro del campo y el Tenerife no pudo con ello. «Los números que tiene son por algo».