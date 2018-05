Jagoba Arrasate: «Tenemos que ganar a la Cultural y esperar»

Jagoba Arrasate lamentaba que su equipo no hubiese podido conseguir el triunfo en su visita al campo del Sevilla Atlético, aunque se mostraba optimista respecto al encuentro de la última jornada en Los Pajaritos: «Llegamos a ese partido con una buena dinámica en casa, donde hemos conseguido acumular tres victorias consecutivas y tenemos que darlo todo para conseguir la cuarta. Evidentemente es una pena no haber podido ganar hoy en Sevilla, sobre todo después de haber empatado el partido en el inicio de la segunda mitad». Y es que, el técnico del Numancia consideraba que «tras ese gol hemos tenido ocasiones para adelantarnos en el luminoso, pero no ha podido ser».

Arrasate reconocía también que al equipo le faltó punch y que los goles del rival llegaron en errores propios: «Creo que hemos empezado bien, con mucho ritmo, pero en un desajuste defensivo nos han hecho el gol y eso nos ha hecho mella, nos ha quitado confianza. Creo que nuestro mejor momento ha sido el inicio de la segunda parte»». Respecto a las opciones del equipo para clasificarse para el play off, el entrenador rojillo no quiso entrar en hacer cábalas y se limitó a recordar que lo importante es que los suyos cumplan con su parte: «nuestra única opción es ganar. Luego habrá que esperar otros resultados, pero lo importante es ganar nuestro partido y creo que eso está en nuestras manos».

Luis G. Tevenet: «Contento por este final de la temporada»

Luis García Tevenet, entrenador del Sevilla Atlético, se mostraba muy satisfecho con el partido realizado ayer por sus jugadores, aunque lamentaba que la «explosión» de su equipo haya llegado en la recta final del campeonato y no haya servido ya para salvar al filial sevillista del descenso: «Al menos nos vamos con la satisfacción de despedir la temporada con una victoria y buenas sensaciones. Hoy hemos hecho un buen partido, hemos dado un paso al frente, hemos hecho buen fútbol, hemos tenido buena lectura de partido, hemos tenido verticalidad y jugado con muchos futbolistas jóvenes que creo que nos van a dar muchas alegrías. Igual si los hubiésemos encontrado antes..., pero los filiales tienen estas cosas. Queríamos despedirnos con una victoria y nos vamos con esa fortuna».

Respecto al rival, Tevenet reconocía que «nos lo han puesto muy complicado. Ellos se jugaban mucho y no ha sido un partido fácil, pero todos mis hombres han estado muy bien. Todos han hecho un gran esfuerzo. Hemos encontrado nuestras mejores sensaciones al final, cuando los jóvenes han empezado a explotar sus sensaciones». El objetivo del filial es esquivar la plaza de colista y se la juega en la última jornada en Lorca.