Cuando Jennifer Pareja (Olot, 8 de mayo de 1984) quiso cambiar la natación por el waterpolo, le dijeron que ese era un deporte de chicos. En el club de Olot, un grupo de mujeres apostó por su disciplina y de ahí salió la mejor waterpolista española de la historia, mejor jugadora del Mundo yEuropa en 2013, capitana de la selección que consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de 2012 y el Mundial de 2013. Retirada en 2016, tras verse relegada del equipo nacional por sorpresa por el entrenador Miki Oca, ha vinculado su carrera posterior a trabajar por el deporte femenino. Ahora es asesora ejecutiva de la presidencia del Consejo Superior de Deportes, que dirige por primera vez una mujer, María José Rienda. Estuvo el viernes pasado en Soria en Mercado con Estrella, donde cocinó con Samuel Moreno, chef de El Molino de Alcuneza en Sigüenza (Guadalajara). Antes dio una charla en el Ayuntamiento de Soria ante un nutrido grupo de deportistas de la provincia.

Pregunta.- ¿Vienes a Mercado con Estrella a aprender o ya haces tus pinitos en la cocina?

Respuesta.- Cero. De hecho vengo preocupada porque yo soy negada en la cocina. Sí que me gusta, pero como nunca he tenido tiempo, no hago nada.

P.- ¿Ha variado tu dieta de cuando estabas en el deporte profesional?

R.- Cuando entrenas siete u ocho horas miras el comer bien, pero no la cantidad porque lo quemas. Ahora, primero tengo menos apetito porque el desgaste no es el mismo y segundo intento controlarme un poco porque si no algún día exploto (se ríe).

P.- Mejor jugadora del mundo en 2013, capitana de la selección española. Un día te dice el entrenador que estás fuera y poco después te retiras. ¿Cómo ves aquello una vez que ya ha pasado el tiempo?

R.- Para mí no fue uno de los momentos más duros de mi carrera, sino de mi vida. Ahora, por suerte, lo veo con perspectiva positiva porque me digo que si este fue el momento más duro de mi vida, pues qué afortunada soy. Así que todo lo que pasó yo creo que me ayudó a crecer como persona, a madurar a marchas forzadas y sobre todo a relativizar. Relativizo más en todo en mi vida.

P.- Marcaste un antes y un después en el waterpolo español. ¿Crees que has dejado la disciplina en buenas manos?

R.- Sí, por supuesto. De hecho, venimos de ser campeonas del mundo, campeonas de Europa en categorías inferiores. El primer equipo viene de ser bronce europeo, subcampeonas del mundo… Hubo un año de transición, que fue en el que cambia el equipo, pero realmente yo creo que el waterpolo viene muy fuerte desde abajo.

P.- Has trabajado la marca mujer y deporte y ahora colaboras con la presidencia del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué queda por hacer en el deporte femenino en España?

R.- Creo que se han dado muchos pasos, hemos avanzado mucho, pero es verdad que miras las políticas que son necesarias, las políticas que se están implementando desde las instituciones públicas y dices: ¿Todavía es necesario esto? Creo que hay que ser conscientes de dónde venimos, pero hay que seguir luchando por los pasos que quedan por dar. Ya hemos reivindicado, las mujeres ya hemos alzado la voz. Ahora falta actuar 100% y que la igualdad sea una igualdad real.

P.- Uno de los grandes hándicaps del deporte femenino y en muchos casos de los mal llamados deportes minoritarios es la falta de apoyo económico, privado o institucional. Incluso al máximo nivel, donde vivir de determinados deportes es imposible. ¿Qué crees que tiene que cambiar para revertir esta situación?

R.- Creo que las instituciones están cada vez más implicadas. Ahora desde el Consejo Superior de Deporte soy más consciente de lo que se hace desde dentro, de las medidas que se realizan por el deporte femenino. Y las empresas cada vez están mas concienciadas. Tenemos el gran impulso de Iberdrola, pero hay muchas empresas detrás que cada vez se van animando más. Yo creo que lo que le falta al deporte femenino es un punto de visibilidad para que el patrocinador o el donante realmente vea esto como un producto. Pero dependemos un poco de los medios de comunicación también y de todas las instituciones.

P.- ¿Te consideras una privilegiada por haber vivido del waterpolo?

R.- Sí. De hecho, uno de mis lemas es que la realidad superó todos mis sueños. Primero me considero afortunada por todo lo que viví y segundo porque soy de las afortunadas que he vivido del deporte. Es verdad que los primeros años vivíamos con lo justo, pero luego con las becas ADO... Pero es que a mí lo que menos me gusta de este tema es que nosotras hemos podido vivir de esto porque hemos tenido resultados, pero todavía si no tienes los resultados y no te dan las becas ADO, es complicado vivir del deporte en España

P.- Hablas de visibilidad, ¿crees que los más pequeños son conscientes de que la igualdad ha de ser real?

R.- Pues no lo sé. Muchas veces digo que deberíamos dar voz a los más pequeños. Preguntar a una niña y que realmente ella te diga si está sufriendo las mismas desigualdades que yo puedo contar de hace diez años. Yo quiero pensar que hemos solucionado cosas, que hemos avanzado. Yo lo he notado. Pero no sé si preguntáramos a los más jóvenes si es real esta igualdad o no. Por eso yo siempre hablo de igualdad de oportunidades real y efectiva, porque si te paras a mirar al detalle hay muchas cosas que de igualdad tienen poca.

P.- ¿Qué horizonte se atisba?

R.- Un paso importante es que por primera vez después de trece Secretarios de Estado la presidenta es una mujer (María José Rienda). Y un objetivo prioritario de la propia presidenta es esa lucha por la igualdad. No podemos conformarnos con lo que hay porque no podemos volver atrás. Y creo que también nos tenemos que implicar más las deportistas y las exdeportistas en charlas como la de hoy, que pueda venir gente joven y que realmente puedan conocer de dónde venimos. Que a lo mejor lo que están viviendo ahora les parece súper normal, pero si miras atrás no es tan normal.

P.- ¿Y las entrenadoras?

R.- Pues otra tarea pendiente. De hecho, una de las subvenciones que hay en el CSD, dentro del programa mujer y deporte, es específica para la formación de entrenadoras, porque ahí hay una desigualdad muy importante. Hay muy pocas entrenadoras, muy pocas jueces y en ese colectivo hay que insistir mucho más.

P.- ¿Crees que veremos una entrenadora en la selección absoluta de waterpolo?

R.- Yo me acuerdo que mi primera entrenadora de selección... En realidad fue la segunda entrenadora, fue una chica. Y espero que sí, sobre todo porque estoy 100% convencida de que un equipo dirigido por una mujer es totalmente viable. Y es más, no solo me quedaría con la femenina. ¿Por qué no las masculinas también? Al final siempre las entrenadoras chicas tiene que entrenar a equipos de chicas y yo creo que no. Tenemos que entrenar a jugadores y jugadoras.