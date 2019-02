Jorge García cumple con sus objetivos

De vuelta a Soria, Jorge García repasa su reciente paso por el Campeonato del mundo de trineo con perros sobre nieve disputado durante la anterior semana en la localidad francesa de Bessans. El musher soriano destacó su satisfacción por los resultados «dentro de los objetivos marcados y de lo que me esperaba» y reconoció que la experiencia ha sido buena, independientemente de todos los problemas a los que se enfrenta debido a las limitaciones para la preparación de una cita de esta envergadura. «Este año no he podido entrenar sobre la nieve porque hasta la pasada semana no ha nevado y no había forma de hacerlo. Tengo que entrenar sobre tierra con lo que eso implica para no tener el rodaje suficiente», explicó Jorge García, que finalizó en el puesto 19 de la categoría 4 perros sprint, en el cómputo global de las dos mangas, y en el 14 de la de 4 perros con salida masiva.

Esa falta de rodaje la sufrió en Bessans en un circuito del Mundial con mucha nieve y bajas temperaturas. «Tuve problemas, sobre todo el primer día, por la nieve. Muchas salidas de pista lo que me penalizó con más tiempo de lo que hubiera sido normal en un día sin tantos problemas», reconoció el musher, contento con la respuesta de sus perros. «Para no pisar nieve, lo hicieron bastante bien. Entrenamos habitualmente en tierra, no como el pasado año que pudimos pisar nieve en Santa Inés. Este año, por el contrario, no ha nevado hasta hace unos días y ha sido imposible entrenar sobre nieve. Los perros no estaban acostumbrados y cada salida de pista lo notaban a la hora de regresar de nuevo», asumió.

Después del Mundial, el musher ha marcado en su agenda dos citas próximas. La primera será en tierra. El fin de semana se disputará en Tarazona, cerca de su localidad, Ólvega, el Campeonato de Aragón sobre tierra. De vuelta a esta modalidad antes de afrontar el Campeonato de España sobre nieve el próximo mes de marzo, los días 9 y 10, en la estación de esquí de Baqueira Beret. «Aspiro a intentar ganar en mi categoría, 4 perros sprint. En el Mundial me quedé por delante de los otros españoles en competición. El primer día me superó uno de los compañeros, pero luego terminé primero de los españoles. Me sirve como referencia para la prueba de Baqueira», apuntó el soriano. Jorge García ya se prepara para esa fecha de marzo aunque antes volverá a competir con sus perros en la modalidad de tierra, un cambio obligado dentro de su agenda. Como la cita de Bessans donde cumplió con los objetivos marcados.