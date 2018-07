La joya de Mestalla

«Talento en estado puro». Así definen a Fran Villalba los que lo conocen y los que han visto sus evoluciones en las categorías inferiores del Valencia y de la selección española. Considerada como una de las joyas de la corona de Mestalla, a sus 20 años tiene todas las papeletas para recalar en el C.D. Numancia la próxima temporada en calidad de cedido. Fran Villalba se perfila como uno de los refuerzos del conjunto rojillo en el centro del campo y en las próximas horas se podría dar oficialidad al acuerdo entre las partes.

La calidad de Fran Villalba queda fuera de toda duda y estas cualidades le llevaron a debutar hace dos años con el primer equipo del Valencia de la mano de Gary Neville. Considerado como uno de los valores más prometedores de la cantera valencianista, el contrato del futuro efectivo numantino es diferente al resto de canteranos. El Valencia siempre ha depositado grandes esperanzas en el joven futbolista y por ello, ante posibles amenazas de otros clubes, tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

El Numancia lleva tiempo siguiendo a un jugador por el que también han preguntado otros clubes como Almería, Las Palmas, Málaga y Lugo. Sin embargo, la entidad rojilla se ha adelantado y desde el Valencia consideran que Soria puede ser el mejor escenario para que Fran Villalba continúe creciendo como futbolista. El centrocampista se reencontraría en Los Pajaritos con Jordi Sánchez ya que ambos fueron compañeros la campaña pasada en el filial valencianista.

Fran Villalba no tuvo un inicio fácil la pasada temporada ya que con Luboslav Penev como entrenador del Mestalla no disfrutó de confianza y su participación fue residual. Con el cese de Penev y la llegada al banquillo de Miguel Grau, Fran Villalba fue tomando protagonismo en el equipo hasta ser una de las piezas básicas del Mestalla. No entra en los planes de Marcelino para formar parte de la plantilla del primer equipo y por ello el Valencia contempla un cesión como la mejor fórmula para que su jugador siga progresando.

En lo que se refiere a sus características, Fran Villalba es un jugador creativo en el centro del campo en la demarcación como doble pivote. También puede jugar como mediapunta e incluso como interior. Siempre entrando en contacto con el balón. Su talón de Aquiles podría ser la falta de físico con su 1,68 metros de estatura. Es un futbolista diestro que también destaca por ser un buen llegador hacia el marco del rival.

Reguilón ve "con buenos ojos" llegar cedido

El agente de Sergio Reguilón, Armando Ufarte, reconocía ayer el interés del C.D. Numancia por contar con su representado de cara al próximo curso para darle forma a la defensa de López Garai. El representante también se refería a las inquietudes del jugador e indicaba que «claro que ve con buenos ojos poder llegar cedido al Numancia, a un club serio y amigo».

Ufarte sí que confirmaba que Reguilón realizará la pretemporada con el primer equipo madridista a las órdenes de Julen Lopetegui, aunque son conscientes de la dificultad de entrar en los planes del míster vasco para el siguiente ejercicio. De esta forma, Reguilón apostaría por una cesión para seguir creciendo como futbolista. El destino del canterano del Madrid parece que será la Segunda División y el Numancia está muy bien colocado para que se lleve a cabo la operación. El Castilla seguirá otra temporada más en Segunda B y Reguilón quiere escalar peldaños para no estancar su progresión.

El futbolista es un lateral izquierdo de gran recorrido que la pasada campaña fue de los fijos para Santiago Solari en las filas del Real Madrid Castilla. Reguilón se caracteriza por su potencial físico y por llegar con asiduidad a la línea de fondo del campo rival. En la campaña 2016-2017 volvió a ser cedido a la UD Logroñés, siendo uno de los futbolistas más importantes y queridos del equipo. Completa el año con el equipo de Logroño haciendo gala de su polivalencia y jugando en muchas ocasiones en la posición de extremo izquierdo. Su rendimiento fue excelente destacando el encuentro que disputó ante el Bilbao Athletic en el que anotó cuatro goles. Reguilón podría reforzar el lateral izquierdo de la defensa numantina, aunque la operación se podría concretar en el mes de agosto.