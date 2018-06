Capitán y estandarte del CDNumancia, Julio Álvarez ha vivido esta temporada la más complicada y atípica de las nueve en las que ha defendido la camiseta rojilla. Con solo ocho minutos de juego durante el partido de ida de la eliminatoria ante el Zaragoza, se ha pasado todo el curso recuperándose de una lesión en el tobillo. Desde marzo de 2017 no jugaba un encuentro y el pasado miércoles debutó unos minutos. El sábado repitió en la convocatoria y ocupó un lugar en el banquillo de La Romareda. Arrasate le ha recuperado para la promoción de ascenso por su influencia en el grupo pese a no encontrarse en su mejor momento físico por la larga ausencia de los terrenos de juego. Su experiencia y el liderazgo sobre sus compañeros ayuda a afrontar uno de los momentos más importantes del último decenio del club soriano. Superviviente del anterior ascenso, el del título de Segunda en la 2007-08, asume su nuevo rol e intenta ayudar para consumar otra gesta. «Llevamos una temporada muy buena, con unos meses muy bonitos y ahora queda la guinda del pastel, del sueño que todos deseamos. Todos los futbolistas cuando somos pequeños soñamos con jugar en Primera división y si los chicos del vestuario lo quieren hacer, hay que dar el último paso, todos juntos, juegue quien juegue para que el Numancia sea equipo de Primera, señaló Julio Álvarez.

El capitán apuntó que se encuentran ante una oportunidad única. «Durante todos los días les hago ver a los chicos la oportunidad que tienen y que están muy cerca de conseguirlo, que no es nada fácil. El fútbol da muchas vueltas y nunca sabes cuándo puedes tener otra oportunidad de este tipo. Lo importante es disfrutarlo, que todo fluya y seguro que tendremos las opciones de ser equipo de Primera», comentó el centrocampista muy implicado en esta aventura. «Nuestra fuerza es el grupo, se lo transmito todos los días: juegue quien juegue somos un equipo muy poderoso, con mucho ritmo y virtudes. Ahora, nos toca potenciar esas virtudes en estos dos partidos y que se disfrute al máximo el miércoles y en Valladolid, igual, ante un rival que ha hecho una temporada grandísima. Pero ahora jugamos una final y estas no se juegan hay que ir a por ellas», analizó. Dentro de las virtudes del equipo, Julio Álvarez apunta a la juventud. «Son chavales muy valientes, con mucho ritmo de juego, con intensidad en los partidos porque somos un equipo muy dinámico, con buena estrategia. En casa hemos sido muy poderosos, de lo mejor de la categoría. Fuera de casa ha sido nuestro talón de aquiles y le dimos la vuelta en Zaragoza. Llegamos en el momento perfecto, tenemos que hacer un esfuerzo perfecto y un partido perfecto», subrayó. Para conseguirlo, «necesitamos ser el mejor Numancia posible y eso hará que el Valladolid no se vea como un equipo con tanto potencial. El rival lo respeto mucho, pero quiero que los chicos del Numancia estén al 100 o al 200%, que la gente venga a disfrutar y a animar al equipo y que haya una energía positiva para que se dé todo para que el balón entre en la portería contraria. Quiero verme con el Numancia en Primera, ese sueño lo visualizo desde hace muchos años y esa es mi fuerza», finalizó.