Juventud para la medular

Pieza a pieza, el vestuario del Numancia se ha modificado durante las últimas fechas con siete nuevos refuerzos y todavía resta alguno más para completar la nueva plantilla. El último en integrarse a la disciplina del proyecto de Luis Carrión es Francisco José ‘Curro’ Sánchez (La Palma del Condado, Huelva, 1996), que ayer inició los entrenamientos en doble sesión junto a sus compañeros. Entre ambas, aprovechó el momento de inactividad para asomarse por la sala de prensa junto al director gerente, Eduardo Rubio, que ofició la ceremonia de su presentación como nuevo jugador rojillo para las dos próximas temporadas más otra opcional. Un refuerzo para el centro del campo, que podría cerrar el capítulo de fichajes en la zona ancha del campo. De no mediar alguna salida o la posibilidad de reforzar con un jugador de contrastada valía esa posición durante lo que resta del mercado abierto hasta finales de agosto, la nómina de futbolistas con los que cuenta el técnico es reconocible a un mes del inicio de la competición. Curro Sánchez se une desde ya a la lucha por uno de los puestos a los que aspiran varios efectivos. «Gracias por el recibimiento, muy bueno, por parte de mis compañeros y por parte de todo el entorno del club», inició Curro su comparecencia en la sala de prensa. «Estoy muy contento, feliz, por poder instalarme, entrenar con mis compañeros y conocer a la gente», añadió.



Curro Sánchez responde al perfil de futbolista polivalente para el centro del campo. Con posibilidades de ubicarse tanto en la zona más centrada, como adelantado hacia la mediapunta. También se ha movido por la banda, pero aseguró que se encuentra más cómodo por dentro del terreno de juego. «Me considero valiente en el terreno de juego para llegar a gol, pegar a puerta y dejar todo en el campo por la camiseta, siempre desde el respeto por un club serio», se presentó el andaluz, que apuntó hacia el eje central como su lugar más propicio para desempeñar su fútbol. «He jugado en varias posiciones en el Sevilla Atlético, desde extremo, mediapunta o arriba, pero me encuentro mucho más cómodo de mediapunta e, incluso, de mediocentro», aclaró.



El onubense reconoció que el interés del Numancia se remonta al pasado invierno y que no dudó demasiado en sumarse al proyecto en el que intentará dar lo máximo para clasificar al club en la mejor situación posible. «La intención es triunfar aquí, dejando al club lo más arriba posible. Desde Navidad sabía del interés por mí. Hablé con César y el míster y no tuvieron que convencerme porque estaba contento con la situación que me venía. Lo decidí así y estoy muy contento de encontrarme aquí», comentó el joven onubense aunque con reconocida experiencia en la categoría. «Viví años muy bonitos en el Sevilla Atlético con el ascenso a Segunda y la permanencia en la categoría. Ese año realizamos una gran temporada aunque al siguiente no pudimos mantenernos, pero me valió para jugar bastante en Segunda (65 partidos de liga) por lo que acumulo experiencia en la categoría», destacó. Curro Sánchez se unió a los entrenamientos con sus compañeros por la mañana y completó su primera jornada por la tarde entrenando en la ciudad deportiva y en el Pinarcillo. «Poco a poco nos iremos conociendo y adquiriendo los conceptos que el técnico quiere desarrollar», subrayó.



El conjunto soriano volverá hoy a la actividad con una sesión matinal a partir de las 10.00 horas. El único jugador de la plantilla que no se ejercita con el resto de compañeros es Héctor Hernández, que un día más trabajó en solitario al margen del grupo con el readaptador, David Ramos.