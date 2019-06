Kako amplía su contrato como rojillo hasta 2022

Kako Sanz será numantino hasta junio de 2022 después de que las dos partes llegaran a un acuerdo para la ampliación de contrato. El centrocampista recalaba en el C.D. Numancia el pasado verano y su compromiso era por una temporada , si bien existía una opción de prorrogar el contrato dos años más que finalmente han sido tres. El joven futbolista navarro de Tudela, de 26 años, se formaba íntegramente en la cantera de la Real Sociedad, jugando las últimas seis temporadas en el Sanse, convirtiéndose en el jugador que más partidos ha disputado con el filial donostiarra.

En su primera campaña como numantino, Kako ha disputado un total de 19 encuentros de Liga para firmar sobre el césped 974 minutos. El navarro no pudo finalizar la campaña debido a una lesión que le ha impedido acumular más minutos en sus botas. Kako no ha sido titular fijo en el once rojillo, aunque cuando ha tenido que coger el mando del equipo ha demostrado su capacidad en el centro del campo.

Por otro lado, el Numancia daba a conocer la situación contractual de la plantilla y, además las conocidas despedidas de Ripa y Luis Valcarce, en Soria no continuarán otros tres efectivos como Diamanka, Markel y Dani Nieto. El senegalés no ha aceptado la oferta del club para renovar y cambiará de aires, mientras que Markel y Dani Nieto no entran en los planes del Numancia para el futuro. También parece complicada la continuidad de Unai Medina, aunque las partes siguen negociando.

Los futbolistas con contrato en vigor son Juan Carlos, Carlos Gutiérrez, Pichu Atienza, Derik Osede, Marc Mateu, Escassi, Nacho, Yeboah, Higinio, Alain, Guillermo, Gus Ledes, Viguera, Campos y Kako. Vuelven a su club tras cesión Fran Villalba, Ganea y David Rodríguez. Finalizan contrato Ripa, Valrcarce, Markel, Unai Medina, Diamankay Dani Nieto. Vuelven a la plantilla tras cesión Noguera, Jordi Sánchez y Pablo Larrea. Noguera ha jugado 19 partidos, 14 de titular, y ha marcado tres goles, logrando el ascenso a Segunda División con el Racing de Santander. Pablo Larrea está jugando con la Ponferradina al fase de ascenso a Segunda División, ganando el domingo en Cartagena 1-2. Jordi Sánchez ha jugado 12 partidos, solo doscomo titular, y ha marcado dos goles en el Ibiza. En la lista ofrecida por el club aparece el primer refuerzo para el próximo curso como es el central Admonio Vicente.

El 12 de julio arranca la pretemporada

La dirección deportiva del Numancia ya ha planificado la pretemporada para el curso 2019-2020 y los entrenamientos arrancarán el 12 de julio en las instalaciones de Los Pajaritos. Un día antes, el 11 de julio, los futbolistas están citados en las oficinas del club para proceder a la ya tradicional firma. La pretemporada se desarrollará hasta la segunda semana de agosto ya que la temporada oficial en Segunda División echará a andar el fin de semana del 17 y 18 de agosto con la disputa de la primera jornada liguera.

Con el arranque de la pretemporada ya fijado, la dirección deportiva numantina ya está trabajando en el calendario de encuentros amistosos de preparación. El club daba a conocer la semana pasada que el Athletic de Bilbao, uno de los rivales habituales del Numancia en verano, visitará el campo de Los Pajaritos el jueves 1 de agosto. En lo que hace referencia al número de amistosos estivales, se estima que alrededor de seis o siete serán los partidos de preparación. Los jugadores iniciaban ayer las vacaciones y por delante tendrá un mes de descanso en el que se les ha recomendado cierto trabajo para llegar en un tono óptimo para los primeros entrenamientos. La pretemporada en principio se realizará entre Los Pajaritos y la Ciudad del Fútbol.