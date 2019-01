Kako coge el timón

Kako se perfila como la principal novedad en el once del C.D. Numancia para el partido ante el Córdoba de este sábado. Ante la baja por sanción de Escassi cualquier otra situación que no sea la titularidad del navarro en el centro del campo sería una sorpresa. El resto del once que se mida a los andaluces podría tener continuidad respecto al encuentro de la anterior jornada en Reus.

Escassi, pieza clave para López Garai tanto en el centro del campo como en la defensa, veía el pasado fin de semana la quinta amarilla y ello le abría las puertas de la titularidad a Kako. El de Tudela viene entrando y saliendo del once del Numancia en la presente campaña, siempre al servicio de las necesidades del equipo cuando Escassi ha estado lesionado o sancionado o cuando ha tenido que jugar en el eje de la defensa.

Kako ha disputado en lo que va de Liga un total de once partidos, en los que ocho ha sido titular. El último compromiso que jugaba el navarro fue con el que el Numancia cerraba el año en Alcorcón y que finalizaba con empate a uno. Actuaba como titular para jugar los 90 minutos. Kako se estrenaba con la camiseta rojilla en la primera jornada de Liga, precisamente ante el Córdoba, para salir desde el banquillo y disputar los últimos diez minutos del choque. Su primer partido como titular fue en la cuarta jornada de Liga contra el Elche. Jugó los noventa minutos y el enfrentamiento ante los ilicitanos en Los Pajaritos supuso el primer triunfo del Numancia en la presente temporada.

Contra Sporting de Gijón, Almería, Málaga, Tenerife, Granada, Rayo Majadahonda y el mencionado ante el Alcorcón también formó parte el tudelano del once inicial de López Garai.

Esta variante en la medular está asegurada y de cara al resto del once podría haber continuidad. En la portería estará Juan Carlos y en la línea defensiva los debutantes de la pasada jornada Derik y Ganea seguirán en el centro y en el lateral izquierdo. Unai Medina y Atienza completarán la línea de cobertura.

Kako llevará el timón numantino, con Diamanka y Fran Villalba por delante para elaborar el juego ofensivo del equipo. El senegalés no participó en el partidillo por precaución ya que arrastra unas molestia en el rotuliano, aunque ante el Córdoba tiene un puesto asegurado en los planes de Garai. Las bandas serían en principio para Yeboah y Oyarzun, aunque en estas posiciones el técnico tiene para elegir ya que jugadores como Marc Mateu y Nacho están a la espera de entrar en los planes del cuerpo técnico. En el caso de Nacho, al canterano se le vio inspirado en el entrenamiento y podría ser una de las alternativas en la banda derecha del ataque del Numancia. El sacrificado sería Yeboah en el costado diestro.

En la punta del ataque Guillermo tendría una nueva oportunidad para resarcirse de sus errores en Reus. Higinio, Jordi Sánchez y Viguera serían las alternativas.

Fran Villalba, apercibido

Una cartulina más el sábado ante el Córdoba y el canterano del Valencia se perdería el choque ante el Elche de la jornada 23 al tener que cumplir sanción. Fran Villalba ha participado en 20 de los 21 partidos de la primera vuelta. El centrocampista se perdía el partido ante el Almería en Los Pajaritos (0-2) ya que en la jornada anterior en Gijón fue expulsado con doble amarilla.