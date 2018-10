Confirmada la sanción a Alberto Escassi, se abre un hueco en el centro del campo para la visita al Málaga el próximo lunes. El Numancia arrancó ayer la preparación de ese enfrentamiento con el líder en una semana atípica por la programación del partido fuera de las fechas habituales del fin de semana. Primera toma de contacto en el terreno de juego y escasas conclusiones sobre la identidad del sustituto de uno de los hombres de confianza de López Garai a la hora de armar sus equipos. Las siguientes sesiones ofrecerán más pistas sobre la variación en el once. Dos nombres planean sobre el resto por ser los sustitutos naturales y por haber participado en más de una ocasión en esa posición:Kako Sanz y Pablo Larrea. El primero suplió a Escassi durante las jornadas que se perdió por lesión. El segundo ha participado cuando el malagueño ha retrasado su posición al eje de la defensa. Dos posibilidades diferentes aunque Larrea ha perdido presencia en las dos últimas convocatorias lo que se puede interpretar como un retroceso en las preferencias del técnico. Kako tampoco ha jugado ni un minuto en los tres últimos partidos, pero, al menos, ha entrado en la lista de convocados para sentarse en el banquillo en esos compromisos. Unas señales para conocer la predisposición del cuerpo técnico hacia sus preferencias a la hora de sustituir a uno de sus efectivos más utilizados en este tramo liguero.

Conocedor de la situación que se presenta por la sanción de Escassi, Kako Sanz se mostró cauto con sus posibilidades. «Varios jugadores nos encontramos con esa opción, podría ser, pero no sabemos aún nada porque hemos iniciado la semana para preparar el partido del lunes. Hasta ese día será complicado conocer la intención del entrenador», comentó el navarro, que se centra en lo que sí puede controlar, los entrenamientos. «A mí me toca entrenar duro, dar el máximo cada día para estar a disposición del técnico y estar preparado para jugar cuando lo decida. Tengo que trabajar cada día para poder optar a entrar en el equipo», reconoció.

La salida a Málaga es la segunda consecutiva de un calendario que se ha complicado por la entidad de los dos rivales y por las dificultades añadidas encontradas por el equipo soriano en sus desplazamientos en los que todavía no conoce la victoria. «Sabíamos que eran dos partidos complicados frente a dos equipos que estaban en Primera división. Lo que tenemos que hacer es preparar bien este partido y demostrar que somos capaces de sacar un buen resultado en esta salida», asumió el centrocampista, que reconoció la dificultad de enderezar el partido en Canarias cuando el marcador se puso en contra al minuto de inicarse el choque. «Empezamos mal el encuentro con un gol en contra. Eso nos cambió la idea de cómo afrontar el partido, pero luego fuimos incapaces de dar el nivel para remontar el marcador. Por eso, en el partido en Málaga debemos intentar sacar algo, conscientes de que será complicado, pero lo intentaremos», confió.

La variación en el centro del campo, forzada por la ausencia de Escassi, podría tener continuidad en alguna otra línea del equipo. Con Guillermo recuperado, la punta de ataque cuenta con la alternancia últimamente entre el delantero bilbaíno e Higinio Marín, su sustituto cuando ha estado lesionado, pero que el otro día jugó de inicio pese a que Guillermo estaba recuperado. La necesidad de encontrar las vías hacia el gol potencia la competencia entre los puntas, posición para la que también cuentan Viguera y Jordi Sánchez.

Un partido de sanción

El Comité de Competición publicó los acuerdos adoptados tras su reunión de ayer y confirmó el partido de sanción al jugador del Numancia, Alberto Escassi. El centrocampista se perderá el enfrentamiento del próximo lunes en Málaga por la doble amonestación durante el ecuentro del pasado sábado en Canarias y la consiguiente expulsión en el minuto 73 de juego. El futbolista malagueño no podrá viajar a su tierra, circunstancia que le ha afectado por ser una de las citas importantes de la temporada. El conjunto de López Muñiz, además, es el líder de la competición después de un fuerte inicio de temporada en el que ha cedido dos derrotas y un empate y ha ganado siete partidos. Todos sus compromisos en La Rosaleda los ha sacado adelante con victorias, cinco de cinco. El Numancia se presenta en el feudo del líder tras su primer desplazamiento a Canarias donde registró una derrota. Será el segundo partido seguido a domicilio en el intento de romper la estadística de no haber ganado aún como visitante. Después de tres jornadas sin perder con un empate en Pamplona y dos victorias en Soria ante el Extremadura y el Zaragoza, el conjunto rojillo se vio superado por Las Palmas y aspira a acabar con la racha desfavorable para sumar sus tres primeros puntos en un desplazamiento. Partido al que no acudirá Escassi una vez conocida ayer la sanción.